Взрыв произошел в холле одного из подъездов жилого комплекса. На видео, опубликованном московским управлением Следственного комитета, видно, что в дверях подъезда выбиты стекла, а также обрушилась часть потолка.

Сначала Департамент здравоохранения Москвы сообщил, что при взрыве погиб один человек - охранник - и еще четверо пострадали. Состояние пострадавших, по данным ведомства, оценивалось как тяжелое.

Позже СМИ, в том числе «Интерфакс» и «Коммерсант», сообщили, что в больнице от полученных ран умер и сам Саркисян. Вскоре это подтвердили в Следственном комитете России (СКР).

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям - покушение на убийство двух и более лиц, убийство общеопасным способом и незаконный оборот оружия.

«Специальные службы выполняют свою работу, работу сложную. Информация уточняется, ведется работа, сейчас комментировать, конечно же, нам невозможно», - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (цитата по РБК).

Как пишет «Коммерсант», взрывное устройство сдетонировало в холле подъезда, когда там вместе со своими охранниками находился руководитель «Федерации бокса ДНР» и создатель батальона «Арбат» Армен Саркисян.

Саркисян был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, в больнице он умер.

Глава «Федерации бокса ДНР» Армен Саркисян известен также как Армен Горловский. Служба безопасности Украины называла его криминальным авторитетом из окружения [бывшего президента Украины Виктора] Януковича.

По данным СБУ, с мая 2014 года Саркисян находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева. С 2015 года он также находится в базе «Миротворца». В ней утверждается, что Саркисян «покушался на суверенитет и территориальную целостность Украины» и состоял в незаконных вооруженных формированиях.

Как отмечает «Медиазона» (в реестре «иноагентов»), наибольшую известность Саркисян получил в 2022 году после создания батальона «Арбат», в который входят этнические армяне. В частности, его членов публично благословили в главном храме российской епархии Армянской Апостольской церкви.

Осенью 2024 года власти Армении сообщили, что предотвратили попытку переворота в стране, для участия в котором жителей якобы вербовали представители «Арбата».

Зимой 2024 года телеграм-каналы писали, что у дочери Саркисяна произошел дорожный конфликт с чеченским бойцом ММА Расулом Очаевым, который закончился перестрелкой в центре Москвы.