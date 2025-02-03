Центр надзора за дорожным движением постоянно занимается просвещением эстонских водителей, регулярно испытывающих проблемы с трактованием тех или иных статей Закона о дорожном движении.
Полиции в очередной раз пришлось разжевывать водителям значение сигналов светофора
На этот раз полицейские решили рассмотреть ситуацию, как следует действовать водителю, когда светофор оснащен дополнительной секцией.
«Если водитель движется в направлении зеленой стрелки на светофоре с дополнительными секциями при включенном основном красном или желтом сигнале, он ДОЛЖЕН уступить дорогу любому водителю, движущемуся с встречного направления», - говорится в публикации.
Также стражи правопорядка добавили, что в ситуации, когда как на основной, так и дополнительной секции светофора горит зеленый - это означает для водителя, что он находится на главной дороге.
Если же на дополнительной секции горит зеленый, а на основном светофоре красный, то при выезде на перекресток следует уступить дорогу другим участникам движения.