Полиции в очередной раз пришлось разжевывать водителям значение сигналов светофора

На этот раз полицейские решили рассмотреть ситуацию, как следует действовать водителю, когда светофор оснащен дополнительной секцией.

«Если водитель движется в направлении зеленой стрелки на светофоре с дополнительными секциями при включенном основном красном или желтом сигнале, он ДОЛЖЕН уступить дорогу любому водителю, движущемуся с встречного направления», - говорится в публикации.

Также стражи правопорядка добавили, что в ситуации, когда как на основной, так и дополнительной секции светофора горит зеленый - это означает для водителя, что он находится на главной дороге.

Если же на дополнительной секции горит зеленый, а на основном светофоре красный, то при выезде на перекресток следует уступить дорогу другим участникам движения.