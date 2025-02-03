«Расследование повреждения морского кабеля между Швецией и Латвией установило, что речь не идет о диверсии. Поэтому решено освободить подозревающееся в повреждении кабеля судно», - сообщила прокуратура.

«Установлено, что обрыв кабеля был вызван сочетанием погодных условий, недостатков в работе техники и недостаточных навыков мореплавания», - сказал прокурор Матс Люнгквист. «Нам удалось установить, что обрыв кабеля произошел по вине захваченного судна».

Власти Швеции в воскресенье, 26 января, во второй половине дня задержали судно, подозревавшееся в повреждении волоконно-оптического кабеля в Балтийском море.

«Прокуратура начала расследование по факту саботажа после того, как был поврежден подводный кабель между Швецией и Латвией», - говорилось в сообщении.

По данным шведского издания Expressen, в связи с инцидентом был задержан сухогруз Vezhen, который зарегистрирован на Мальте и входит в состав флота болгарской компании Navigation Maritime Bulgare.