Четверо молодых эстонских спортсменов получили стипендии на общую сумму 135 000 евро

Для летних видов спорта, ориентированных на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе, это означает стипендию в размере 40 000 евро, а для зимних видов спорта, готовящихся к Олимпиаде 2026 года в Милане, – 15 000 евро. В общей сложности спортсменам выделено 135 000 евро.

Треть этой суммы будет направлена на психологическую подготовку, восстановительные процедуры, обучение взаимодействию со СМИ, управлению командой и поиску спонсоров.

«Noored Olümpiale заполняет важный пробел в эстонском спорте, поддерживая молодых спортсменов в возрасте 18–23 лет, у которых пока может не быть значительных достижений, но есть огромный потенциал для выхода на мировой уровень. Мы стараемся замечать таланты, способные добиться самых больших успехов. Однако очевидно, что каждая наша инвестиция связана с большим риском, ведь в карьере молодого спортсмена может случиться множество неудач.

Мы всегда хотели бы собирать больше средств от спонсоров, чтобы увеличить стипендиальный фонд и поддерживать еще больше молодых талантов, ведь тех, кто этого заслуживает, действительно немало», – отметил сооснователь фонда Пааво Пауклин.

«При оценке кандидатов мы стараемся понять, каковы их личные шансы достичь вершины мирового спорта, насколько профессиональна их команда поддержки и какое влияние наша стипендиальная программа может оказать на их карьеру.