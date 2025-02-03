31 января основанный предпринимателями фонд Noored Olümpiale (Молодежь на Олмипиаду – ред.) выбрал новых стипендиатов. Ими стали дзюдоист Марек Адриан Мясак, тройной прыгун Виктор Морозов, гребец Кристофер Хейн и прыгун с трамплина Каймар Вагуль. Каждый спортсмен получит 13 000 евро в год на весь олимпийский цикл.
Четверо молодых эстонских спортсменов получили стипендии на общую сумму 135 000 евро
Для летних видов спорта, ориентированных на Олимпиаду 2028 года в Лос-Анджелесе, это означает стипендию в размере 40 000 евро, а для зимних видов спорта, готовящихся к Олимпиаде 2026 года в Милане, – 15 000 евро. В общей сложности спортсменам выделено 135 000 евро.
Треть этой суммы будет направлена на психологическую подготовку, восстановительные процедуры, обучение взаимодействию со СМИ, управлению командой и поиску спонсоров.
«Noored Olümpiale заполняет важный пробел в эстонском спорте, поддерживая молодых спортсменов в возрасте 18–23 лет, у которых пока может не быть значительных достижений, но есть огромный потенциал для выхода на мировой уровень. Мы стараемся замечать таланты, способные добиться самых больших успехов. Однако очевидно, что каждая наша инвестиция связана с большим риском, ведь в карьере молодого спортсмена может случиться множество неудач.
Мы всегда хотели бы собирать больше средств от спонсоров, чтобы увеличить стипендиальный фонд и поддерживать еще больше молодых талантов, ведь тех, кто этого заслуживает, действительно немало», – отметил сооснователь фонда Пааво Пауклин.
«При оценке кандидатов мы стараемся понять, каковы их личные шансы достичь вершины мирового спорта, насколько профессиональна их команда поддержки и какое влияние наша стипендиальная программа может оказать на их карьеру.
Для нас не имеет решающего значения, каких высот кандидат уже достиг на данный момент. Гораздо важнее, каким путем он к этому пришел и сколько у него еще нераскрытого потенциала для выхода на самый высокий уровень», – отметил сооснователь Noored Olümpiale Валдур Яхт.
В этом году на конкурс стипендий Noored Olümpiale подали заявки 47 спортсменов из 26 индивидуальных олимпийских дисциплин. Окончательный выбор комиссия сделала из 11 кандидатов, прошедших этап интервью. Конкуренция была высокой, поскольку достойных претендентов оказалось много.
17-летний Марек Адриан Мясак начал заниматься дзюдо всего три года назад, но за это время уже успел завоевать золото на чемпионате Европы среди кадетов и серебро на чемпионате мира. В данный момент он занимает первое место в мировом рейтинге в своей возрастной категории (кадеты, +90 кг).
«Стипендия Noored Olümpiale поможет мне сосредоточиться на восстановлении – я смогу привлечь в свою команду физиотерапевта, массажиста, а также выезжать на сборы за границу, чтобы тренироваться с необходимыми мне спарринг-партнерами», – отметил Мясак.
Тройной прыгун Виктор Морозов (20) – спортсмен с сильной внутренней мотивацией, дисциплиной и целеустремленностью. Он ставит перед собой амбициозные цели и полностью посвящает себя спорту. Морозов завоевал золото на молодежном чемпионате Европы (U20) с результатом 16,45 м и бронзу на молодежном чемпионате мира (U20), прыгнув на 16,13 м.
Гребец Кристофер Хейн (20) обладает отличными аналитическими способностями, физическими данными и стремится к высоким достижениям. Он выиграл Балтийский матч в соревнованиях двоек на дистанциях 2 км и 500 м, а также занял восьмое место в составе четверки на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет.
«Стипендия Noored Olümpiale поможет мне добавить в тренировочный план больше сборов на воде и улучшить питание», – отметил Хейн.
Прыгун с трамплина Каймар Вагул (17) также вошел в число стипендиатов. «Стипендия Noored Olümpiale позволит мне тестировать разные модели комбинезонов для прыжков, чтобы подобрать оптимальный вариант и показать высокий результат на своей первой Олимпиаде», – отметил Вагул.
В состав комиссии, отбиравшей стипендиатов, вошли олимпийский чемпион Герт Кантер, спортивный психолог Снежана Столярова, гребец-каноист Йооpеп Карлсон, предприниматель и бывший профессиональный спортсмен Тийт Рахкема, а также основатели фонда Noored Olümpiale Валдур Яхт и Пааво Пауклин.
В этом году стипендии были вручены уже в шестой раз. Ранее поддержку получали такие спортсмены, как Катрина Лехис (фехтование, шпага), Мартен Лийв (конькобежный спорт), Реэна Пярнат (стрельба из лука), Кристьян Ильвес (двоеборье), Йоозеп Карлсон (гребля), Маттиас Куузик (дзюдо), Хелари Мягисалу (борьба), Анна Мария Орел (метание молота), Ли Лирисман (карате), Сусанна Каул (параплавание), Виктория Весcо (борьба), Гедли Туги (метание копья), Йоханна Мария Йыгису (современное пятиборье) и Мехис Удам (биатлон).
Олимпийская чемпионка и стипендиат программы Noored Olümpiale в 2018–2021 годах Катрина Лехис:
«Когда в 2018 году я получила стипендию Noored Olümpiale, я как раз возвращалась в профессиональный спорт после рождения ребенка, и многие сомневались, смогу ли я снова выйти на высокий уровень. Я не входила в состав команды шпажисток и еще не выигрывала титул чемпионки Европы. Получение стипендии на весь олимпийский цикл дало мне огромный заряд положительной энергии – ведь кто-то верил в меня. Это мотивировало работать усерднее и укрепило уверенность в том, что я смогу достичь вершины».
Фонд Noored Olümpiale – это поддерживающая система для молодых профессиональных спортсменов, основанная предпринимателями Пааво Пауклином и Валдуром Яхтом. Его цель – помочь эстонским спортивным талантам приблизиться к мечте и дать им возможность стать примером не только в спорте, но и за его пределами.