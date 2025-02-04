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Осторожно, обман! Незнакомый человек пытался подарить жителю Таллинна парфюм

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Парфюм. Фото иллюстративное.
Парфюм. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В соцсетях распространяется пост о странном инциденте у Балтийского вокзала в Таллинне: совершенно посторонний человек пытался вручить автору публикации подарок. В полиции подтвердили, что это разновидность давно существующей схемы обмана.

Участник группы Kopli в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что на остановке у Балтийского вокзала к нему подошел мужчина, сказал, что он из Болгарии и Эстонии заблудился. Спросил, сколько километров до Нарвы, а узнав, что более двухсот, пытался материально отблагодарить.

«Протягивает мне парфюм. Я не взял и сел в автобус, а уже из него увидел троих "заблудившихся друзей". В чем развод? Дальше-то какой сценарий?» - спрашивает автор поста.

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