Осторожно, обман! Незнакомый человек пытался подарить жителю Таллинна парфюм

Участник группы Kopli в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что на остановке у Балтийского вокзала к нему подошел мужчина, сказал, что он из Болгарии и Эстонии заблудился. Спросил, сколько километров до Нарвы, а узнав, что более двухсот, пытался материально отблагодарить.