В соцсетях распространяется пост о странном инциденте на остановке в Таллинне: посторонний человек пытался вручить автору публикации подарок. В полиции подтвердили, что это разновидность давно существующей схемы обмана.
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Осторожно, обман! Посторонний человек пытался подарить жителю Таллинна парфюм
Участник группы Kopli в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что на остановке Балтийского вокзала к нему подошел мужчина и заявил, что он неместный, приехал из Болгарии. Иностранец сказал, что заблудился, и спросил, сколько километров до Нарвы. На ответ, что больше двухсот километров, приезжий поблагодарил жителя Таллинна и хотел вручить ему подарок.