Осторожно, обман! Посторонний человек пытался подарить жителю Таллинна парфюм

Участник группы Kopli в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что на остановке Балтийского вокзала к нему подошел мужчина и заявил, что он неместный, приехал из Болгарии. Иностранец сказал, что заблудился, и спросил, сколько километров до Нарвы. На ответ, что больше двухсот километров, приезжий поблагодарил жителя Таллинна и хотел вручить ему подарок.