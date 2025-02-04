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Осторожно, обман! Посторонний человек пытался подарить жителю Таллинна парфюм

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Парфюм. Фото иллюстративное.
Парфюм. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В соцсетях распространяется пост о странном инциденте на остановке в Таллинне: посторонний человек пытался вручить автору публикации подарок. В полиции подтвердили, что это разновидность давно существующей схемы обмана.

Участник группы Kopli в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что на остановке Балтийского вокзала к нему подошел мужчина и заявил, что он неместный, приехал из Болгарии. Иностранец сказал, что заблудился, и спросил, сколько километров до Нарвы. На ответ, что больше двухсот километров, приезжий поблагодарил жителя Таллинна и хотел вручить ему подарок.

«Протягивает парфюм. Я не взял и сел в автобус, уже из него увидел троих "заблудившихся друзей". В чем развод? Дальше-то какой сценарий?» - спрашивает автор поста.

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