The Times: в Евросоюзе планируют пересмотреть Конвенцию ООН о беженцах. Она запрещает высылать просителей убежища в страны, где им угрожает опасность

Конвенция была принята в 1951 году, вскоре после Второй мировой войны. Ее подписали 144 страны. В последние годы принцип, запрещающий высылать просителей убежища, все чаще ставится под сомнение, поскольку европейские страны с трудом справляются с потоком заявлений о предоставлении статуса беженца, утверждает газета.

По данным издания, за 2024 год страны ЕС получили более миллиона запросов на предоставление убежища, а недовольство населения этой системой укрепило позиции националистических и радикально-популистских партий по всей Европе.

В своей статье The Times приводит цитаты из некоего дипломатического документа, который, как утверждается, подготовила Польша и уже обсудили министры внутренних дел ЕС. Из статьи неясно, как далеко зашли эти обсуждения. При этом газета отмечает, что этот документ предваряет другие похожие инициативы - по ускорению депортации просителей убежища, получивших отказ, а также беженцев и других мигрантов, совершивших преступления.

В документе среди прочего говорится, что правительства стран ЕС обеспокоены тем, что положения конвенции позволяют подписавшим ее странам ограничивать предоставление убежища «только в чрезвычайных ситуациях», что противоречит «новым реалиям».

Кроме того, авторы документа отмечают, что способность европейских государств принимать большое количество мигрантов осложняется в ситуациях, когда некоторые иностранцы «не стремятся интегрироваться в общество».

«Необходимо более широко рассмотреть круг проблем, с которыми мы сталкиваемся. Отсутствие альтернатив приему заявления на предоставление международной защиты и соблюдению принципа невыдворения [беженцев], безусловно, требуют глубокого обсуждения», - цитирует документ The Times.