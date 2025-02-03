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Фото Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе

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В понедельник днем на бульваре Каунасе в Тарту 14-летняя девочка попала под автомобиль на пешеходном переходе.

Инцидент случился на четырехполосном участке бульвара Каунасе, сообщает полиция.

Девочка переходила дорогу, когда водитель фургона, двигавшегося в сторону улицы Калда, не заметил ее из-за машины на соседней полосе.

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