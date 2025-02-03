Фото Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе

Rus.Postimees.ee112Для подписчиковФото ⟩ Автомобиль сбил девочку на пешеходном переходеЭйли АрулажурналистЮрген Пуйстаярепортер-редактор3 февраля 2025, 15:20CopyВ понедельник днем на бульваре Каунасе в Тарту 14-летняя девочка попала под автомобиль на пешеходном переходе.Инцидент случился на четырехполосном участке бульвара Каунасе, сообщает полиция.Девочка переходила дорогу, когда водитель фургона, двигавшегося в сторону улицы Калда, не заметил ее из-за машины на соседней полосе.КомментарииCopyКлючевые слова ДТПавтомобильребенокТарту