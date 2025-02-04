Мир цифрового общения становится все сложнее. В соцсетях каждый день появляются тысячи постов на самые разные темы, но еще больше появляется комментариев к ним. Журналист Олеся Мельник проводит анализ комментариев к публикациям на странице Rus.Postimees на Facebook.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Фильтруя шум: что скрывается за комментариями в соцсетях
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Мой личный ежедневный обзор новостей начинается не с просмотра самих новостей, а с просмотров комментариев под ними. Ничего нет интереснее, чем читать комментарии, особенно те, которые провоцируют скандал или уже вызвали его. И посмотреть, не бот ли написал это.
Раскручивать спирали веток комментариев - это отдельная история онлайн-взаимодействия между людьми, где один в принципе адекватный комментарий может вызвать десятки отзывов о нем, в конечном счете, слившись в переход на личности и обливание друг друга грязью, при этом комментарий проплаченного бота может остаться незамеченным.
Инфовойна
Все, что происходит в информационном поле в военное время, это информационная война. Каждое информационное сообщение - это танк, за которым идет пехота, а именно - комментарии. Один высказывает одно мнение, вторая - противоположное, третий хамит и использует нецензурную лексику. Стоит ли ожидать, что кто-либо из комментаторов изменит уже устоявшееся мнение?
Скорее всего, согласные с комментарием согласятся с ним еще больше, несогласные - проигнорируют или напишут негативный комментарий в ответ. Только некоторые из множества читателей проанализируют факты и аргументы обеих сторон, выйдут за пределы статьи, изучат вопрос в других независимых источниках, и изменят свое мнение в сторону истины.
Обычно тем, кто заглядывает в комментарии под статьями, интересно, что люди думают, и они ожидают, что комментарии отразят все мнения общества, в котором живут.
Но на самом деле, комментарии под постами могут отражать реальность, которой может и не быть на самом деле (комментарии от ботов или от людей, которые к Эстонии не относятся, не живут в Эстонии), или, наоборот, отражают реальность, которую многим бы не хотелось видеть.
Как понять, что комментатор - действительно другой человек, а не бот-провокатор, и как не вестись на провокационные комментарии, но высказать свое мнение?
Кто такой бот?
Бот - это чаще всего пустой аккаунт, с пустой лентой, странным или чужим фото, с пустой лентой или с перепостами на нее без собственных комментариев, без фотографий и без комментариев под ними, которые подтвердят, что личность реальная и кто-то все-таки ее знает.
Бот может быть ворованным аккаунтом. В таком аккаунте видно, например, что в 2018-2020 годах человек постил какие-то фотографии, оставлял комментарии под ними, потом резко прекратил что-либо постить, а потом, внезапно, в 2022 или в 2023 году поменял фото, и на этом вся активность прекратилась.
Еще на бота может указывать небольшое количество друзей. Десять друзей в профиле - ну как-то мало. Вновь созданный аккаунт может быть ботом, а может и не быть. Обычно настоящий человек пишет в отдельном посте, что его старый аккаунт - сворован, а это новый. Закрытые профили - не показатель для определения, что аккаунт бот, потому что после 2022 года многие, опасаясь преследования, закрыли свои профили.
Мини-анализ
Анализ комментариев в Facebook под публикациями на странице портала Rus. Postimees дал очень интересную картину настроений ее читателей.
Для анализа взята один день в ноябре 2024 года, исходя из того, что посты этой даты уже давно всеми откомментированы, нет постоянных изменений. Изучались темы постов, количество комментариев, тексты комментариев, отдельно изучались профили пользователей, может ли быть этот пользователь ботом или это обычный человек.
1. Количество комментариев.
Естественно, больше всего комментариев было под политическими новостями или новостями, связанные с безопасностью и экономикой страны. Развлекательный контент и происшествия не так сильно привлекали внимание комментаторов, а посты с происшествиями так же вызывали отклик почти такой же, как и политические новости.
Распределилось общее количество комментариев приблизительно так:
- политика - 52%,
- экономика - 23%,
- происшествия и криминал - 8%,
- развлекательный контент и новости культуры - 17%.
2. Темы и тексты комментариев.
Тексты комментариев по характеристикам смысл/эмоция можно разделить на несколько категорий:
- прямые оскорбления и обвинения (которые в принципе надо модерировать или удалять) - приблизительно 10%,
- слова конструктивной критики или просто критики на содержание статьи - 2%,
- негативные или ироничные комментарии, шутки или попытки пошутить, гифки, наклейки и прочее - 78%,
- слова поддержки или соболезнований в новостях про происшествия или позитивные комментарии - 10%,
- прочие - незначительное меньшинство. Обычно сюда попадают комментарии, рекламирующие что-то.
Что же пишут?
Конечно же, всем будет интересно кто же пишет комментарии, связанные с пунктом «Прямые оскорбления и обвинения». Это явление называется «вербализация дизлайка» на заголовок статьи.
Вербализировать дизлайк - это эмоционально высказаться, то есть воспроизвести то, что сказал бы в реальной жизни человек, столкнувшийся с неожиданной неприятностью. Но, к сожалению, вероятность того, что такие комментаторы читали саму статью, очень мала, а предполагать, что русскоязычные представители эстонского общества действительно могут не читать полностью статьи, оскорблять друг друга и матерится в комментариях, мы не будем, поэтому будем считать их ботами.
Предположительно, Rus. Postimees видит своих читателей образованными людьми с большим словарным запасом и количеством доказуемых аргументов как за, так и против именно содержания статьи, а не просто его заголовка.
Большинство комментариев на политическую и экономическую тему ироничны или негативны, иногда содержат нецензурные слова. Именно такого рода комментарии вызывали в итоге бурное обсуждение и порождали длинные ветки ответов на них.
Например, в случае новости про корабли НАТО наиболее бурное обсуждение вызвали такие комментарии:
«Самим-то не страшно от присутствия таких защитничков?»
«Укурятся и бомбу потеряют. Вторую барыге замешают, когда кончится с собой дурь»
Большинство комментариев на политические и экономические темы написаны мужскими профилями. Многие из них подозрительны, но могут быть и написаны реальными людьми. Боты тоже есть, но их доля незначительна.
Адекватные реакции четко видны только под постами с происшествиями. Люди искренне сочувствуют горю других людей и по тексту комментария, и по аккаунту видно, что их пишут обычные русскоговорящие люди, живущие в Эстонии. И в большинстве своем женщины, как и положено в соцсетях.
Интересны комментарии под постами с медицинской темой. В основном эта тема сейчас ботам не интересна, ковид и манипуляции на медицинскую тему в прошлом, и можно увидеть адекватную реакцию реальных людей.
Например, под новостью про работу врачей комментаторы написали:
«Потому что население прибавилось, а медиков убавилось. Как не придёшь, пустые коридоры, а очереди по полгода»
Под развлекательными материалами есть и комментарии на политическую тему, но и позитивных комментариев тоже хватает.
Показательны комментарии под новостью про водителей-женщин, где непрямых шовинистических, сексистских и гомофобных высказываний тоже хватает.
«Наконец-то не будет женщин водителей при заказе, а можно ещё местного водителя вызывать?»
«А если водитель заявит, что он трансгендер?»
«Совсем все плохо с такси. Скоро запустят функцию-белый таксист»
Самое интересное в этом деле, что мужчины комментируют в целом больше, чем женщины. Возможно, потому что додуматься создать женский аккаунт боту очень трудно. Не создаст же гомофобный руководитель ботофермы женский аккаунт? У них в стране менять пол запрещено законом. Вдруг посадят.
Комментарии - полезное дело для продвижения страницы в соцсетях. Чем больше люди комментируют тот или иной пост, тем больше людей видят этот пост и подписываются на страницу. То есть, прокомментировать статью в фейсбуке или инстаграм просил бы любой нормальный бизнес. Но лучше здоровый комментарий, лайк или подписка, чем реакция на эмоциональный вброс проплаченного бота.
Самый адекватный совет для тех, кто ведется на такие вбросы, будет такой: не надо реагировать на провокации, лучше напишите свое мнение отдельным комментарием. Поверьте, его прочитают.