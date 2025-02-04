ОТ ПОЛИТОЛОГА Фильтруя шум: что скрывается за комментариями в соцсетях

Но на самом деле, комментарии под постами могут отражать реальность, которой может и не быть на самом деле (комментарии от ботов или от людей, которые к Эстонии не относятся, не живут в Эстонии), или, наоборот, отражают реальность, которую многим бы не хотелось видеть.

Как понять, что комментатор - действительно другой человек, а не бот-провокатор, и как не вестись на провокационные комментарии, но высказать свое мнение?

Кто такой бот?

Бот - это чаще всего пустой аккаунт, с пустой лентой, странным или чужим фото, с пустой лентой или с перепостами на нее без собственных комментариев, без фотографий и без комментариев под ними, которые подтвердят, что личность реальная и кто-то все-таки ее знает.

Бот может быть ворованным аккаунтом. В таком аккаунте видно, например, что в 2018-2020 годах человек постил какие-то фотографии, оставлял комментарии под ними, потом резко прекратил что-либо постить, а потом, внезапно, в 2022 или в 2023 году поменял фото, и на этом вся активность прекратилась.