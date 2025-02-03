Если в январе в легкой атлетике были побиты два национальных рекорда в помещении, то февраль начался с нового достижения на открытом воздухе. Его автором стала Екатерина Миротворцева, выступавшая в Испании.
Установлен первый в этом году рекорд Эстонии на соревнованиях под открытым небом
В воскресенье на этапе World Athletics Race Walking Tour, прошедшем в Гуадиксе, 22-летняя Екатерина Миротворцева показала результат 46.36 на дистанции 10 км спортивной ходьбы, установив новый рекорд Эстонии.
Предыдущее достижение – 46.55 – также принадлежало Миротворцевой и держалось с 2022 года.
Именно в 2022 году спортсменка стала обладательницей всех национальных рекордов в спортивной ходьбе: на дистанциях 5000 и 10 000 метров на стадионе, 10 и 20 км на шоссе, а также 3000 и 5000 метров в помещении.