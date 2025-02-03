Птичий грипп быстро движется на север: вскоре он может достичь и Эстонии

По словам руководителя отдела здоровья и благополучия животных Департамента сельского хозяйства и продовольствия Олева Калда, ситуация в Европе вызывает серьезную озабоченность. «В минувшую среду Литва сообщила о вспышке птичьего гриппа на предприятии, где содержится около 250 тысяч кур. В Польше на прошлой неделе было зафиксировано уже восемь вспышек, затронувших около 400 тысяч домашних птиц. Также в Финляндии был выявлен случай птичьего гриппа у ястреба, найденного в городе Турку», - отметил Калда.

Эстонским птицеводам необходимо соблюдать повышенную осторожность и выполнять действующие ограничения. Ответственность за здоровье своих птиц остается на птицеводах, так как риск заражения можно значительно снизить, применяя соответствующие защитные меры.

«Напоминаем, что для минимизации риска заражения необходимо предотвратить контакт домашних птиц с дикими птицами и потенциально зараженным материалом. Поэтому птиц следует поить и кормить только в закрытых помещениях или под навесами. Также необходимо использовать сетки, крыши или другие способы защиты, чтобы избежать контакта с дикими птицами», - объяснил Калда. Кроме того, запрещено приносить диких птиц в места, где содержатся домашние птицы.

Калда отметил, что ведомство ожидает сообщений о мертвых диких птицах. «Очень важно проводить мониторинг заболевания на месте, так как это позволяет своевременно выявить болезнь и, при необходимости, принять дополнительные меры защиты», - добавил Калда.

Что делать, если вы нашли мертвую птицу

• Сообщите о найденных мертвых водоплавающих птицах (гуси, лебеди), хищных птицах или других диких птиц через веб-приложение linnugripp.ee/teata. В приложении можно указать точные координаты места находки и прикрепить фотографию, что упростит поиск.

• Не трогайте птиц самостоятельно и не переносите их, так как это может способствовать распространению вируса. При необходимости ведомство возьмет пробы.

• Также можно сообщить по информационному телефону +372 605 4767.

• О смерти домашней птицы следует сообщить ветеринару, который даст дальнейшие рекомендации.

Птичий грипп относится к особо опасным заболеваниям и вызывает массовое заражение и гибель птиц. Вирусы с высокой патогенность вызывают высокую смертность среди диких и домашних птиц, и в настоящее время продолжают широко распространяться в Европе. При вспышке болезни зараженные птицы подлежат уничтожению. Поэтому очень важно, чтобы все птицеводы соблюдали меры безопасности.