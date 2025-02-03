Сланцевый сектор займется переработкой пластика и старых шин? Заявления руководства Eesti Energia оказались блефом

Компания Eesti Energia оценивает стоимость завода в 370 миллионов евро. Согласно имеющейся на данный момент информации, предприятию будет крайне трудно окупить эти вложения. В мире многое может измениться, но на сегодняшний день кажется, что запуск завода по производству сланцевого масла приведет лишь к сокращению убытков.

Упомянутый завод перерабатывает сланец в масло и бензин. На протяжении нескольких лет руководители Eesti Energia заявляли, что вскоре завод начнет использовать в качестве сырья пластик и старые шины. Это важно потому, что сланец как ископаемое топливо оказался в немилости в связи с зеленым поворотом. Обещание перерабатывать пластик и резину в масло стало своего рода индульгенцией для инвестиций в сотни миллионов евро в Нарву.