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Сланцевый сектор займется переработкой пластика и старых шин? Заявления руководства Eesti Energia оказались блефом

Перевод: Ева Ойжинская
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Руководитель Enefit Power Лаури Карп надеется, что в будущем на заводах по производству сланцевого масла можно будет перерабатывать древесину, в противном случае через десять лет производство будет остановлено.
Руководитель Enefit Power Лаури Карп надеется, что в будущем на заводах по производству сланцевого масла можно будет перерабатывать древесину, в противном случае через десять лет производство будет остановлено. Фото: Sander Ilvest

Строительство нового завода по производству сланцевого масла компании Eesti Energia в Аувере, недалеко от Нарвы, вышло на финишную прямую. В апреле техники запустят оборудование, и будет получена первая продукция.

Компания Eesti Energia оценивает стоимость завода в 370 миллионов евро. Согласно имеющейся на данный момент информации, предприятию будет крайне трудно окупить эти вложения. В мире многое может измениться, но на сегодняшний день кажется, что запуск завода по производству сланцевого масла приведет лишь к сокращению убытков.

Упомянутый завод перерабатывает сланец в масло и бензин. На протяжении нескольких лет руководители Eesti Energia заявляли, что вскоре завод начнет использовать в качестве сырья пластик и старые шины. Это важно потому, что сланец как ископаемое топливо оказался в немилости в связи с зеленым поворотом. Обещание перерабатывать пластик и резину в масло стало своего рода индульгенцией для инвестиций в сотни миллионов евро в Нарву.

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