Сланцевый сектор займется переработкой пластика и старых шин? Заявления руководства Eesti Energia оказались блефом

Строительство нового завода по производству сланцевого масла компании Eesti Energia в Аувере, недалеко от Нарвы, вышло на финишную прямую. В апреле техники запустят оборудование, и будет получена первая продукция.
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Компания Eesti Energia оценивает стоимость завода в 370 миллионов евро. Согласно имеющейся на данный момент информации, предприятию будет крайне трудно окупить эти вложения. В мире многое может измениться, но на сегодняшний день кажется, что запуск завода по производству сланцевого масла приведет лишь к сокращению убытков.