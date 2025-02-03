«Вот что осталось от нашего склада с оборудованием. С самого утра на месте работают пожарные и полиция. Нет сомнений, что это был поджог. Ворота были сломаны и открыты, после чего произошел поджог. Сгорело много ресторанного оборудования и мебели. Предварительные подсчеты с полицией показали, что ущерб составил 13-15 тысяч евро. На самом деле, это может быть гораздо больше, так как подсчеты все еще продолжаются. К сожалению, страховки не было»​, - сообщается в посте.

«​Это умышленный поджог», - сказал предприниматель из Украины и владелец ресторана Мирослав Писаревский.

«Мы собирались открыть второй ресторан, но теперь это точно не случится в ближайшее время», - добавил он.

Это уже второй инцидент за неделю. В ночь на пятницу в Таллинне произошел поджог ресторана украинской кухни Slava, находящегося рядом с Балтийским вокзалом. 31 января, в 4:45 полиция получила сообщение о пожаре на улице Копли в районе Пыхья-Таллинн. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать поджог. Обстоятельства инцидента расследуются в рамках уголовного производства по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это лишь предварительная юридическая оценка, так как сбор доказательств продолжается, сообщили в полиции.