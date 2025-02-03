Члену экипажа танкера, повредившего Estlink 2, разрешили покинуть Финляндию

Центральная криминальная полиция Финляндии (KRP/NBI) отменила запрет на выезд одному из членов экипажа судна Eagle S, которое задержано в рамках расследования причин разрушения подводного электрокабеля между Эстонией и Финляндией.
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«В настоящее время восемь членов экипажа Eagle S находятся под запретом на выезд, ранее их было девять, - вечером 3 февраля цитирует Yle главу расследования Сами Лииматайнена. - Запрет на выезд [члена команды судна] был отменен на прошлой неделе, поскольку в нем больше не было необходимости».