Члену экипажа танкера, повредившего Estlink 2, разрешили покинуть Финляндию

«В настоящее время восемь членов экипажа Eagle S находятся под запретом на выезд, ранее их было девять, - вечером 3 февраля цитирует Yle главу расследования Сами Лииматайнена. - Запрет на выезд [члена команды судна] был отменен на прошлой неделе, поскольку в нем больше не было необходимости».