После того как Дональд Трамп ввел пошлины на товары основных торговых партнеров США, представители Кремля в понедельник прокомментировали, что внимательно следят за усиливающимися напряжениями между США и их союзниками. «Там много напряженности, и мы не хотим вмешиваться в это или высказывать свою оценку», - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Пусть вовлеченные страны решают свои вопросы сами», - добавил он, сообщает РИА Новости.

Глобальные фондовые рынки в понедельник падают, а доллар укрепляется, так как инвесторы пытаются понять, как пошлины, введенные Трампом, повлияют на США и их крупнейших торговых партнеров. Европейские лидеры подтвердили, что если США введет пошлины на товары из Европы, то ответят аналогичными мерами. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник в Брюсселе, что ЕС должен защищать свои интересы, если Трамп реализует свою угрозу ввести тарифы на товары из Европейского Союза. «Если нас атакуют в торговле, Европа как сильная сторона должна встать на защиту и ответить», - отметил Макрон перед неформальной встречей лидеров ЕС.

По информации CNBC, Владимир Путин в воскресенье похвалил Трампа, заявив, что его второй срок принесет порядок в Европе. «Но я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью наведет там порядок довольно быстро. И все они - вот увидите, это произойдет быстро, скоро - встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком», - сказал Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия1».

Путин не уточнил, как именно Трамп восстановит порядок, и, как отмечает CNBC, остается неясным, что именно он имел в виду в своем комментарии, однако Москва выразила надежду, что отношения между Россией и США могут улучшиться во время правления Трампа.

Европейские союзники США, в свою очередь, опасаются, что Трамп может прекратить военную помощь Украине, и Украина окажется вынуждена сесть за стол переговоров.