Дональд Трамп рассматривает возможность введения десятипроцентных пошлин на импорт из ЕС, пишет The Telegraph.
Трамп рассматривает возможность введения десятипроцентного тарифа на товары из ЕС
Этот шаг может усугубить разгорающуюся глобальную торговую войну, которая началась в субботу, когда новый президент США ввел масштабные пошлины на товары, импортируемые из Мексики, Канады и Китая.
Канада и Мексика уже пообещали принять ответные меры, а Китай пригрозил подать в суд на США и намекнул на возможные дальнейшие шаги в ответ.
Источник, близкий к администрации Трампа, сообщил, что единого мнения по этому вопросу пока нет, но «некоторые предлагают ввести десятипроцентный тариф на ЕС»: «Рассматривается возможность распространения пошлины на весь импорт из ЕС».
Второй источник заявил The Telegraph: «Трамп проверяет, насколько далеко он может зайти, введя тарифы против Канады и Мексики».
Выступая в воскресенье в Вашингтоне Трамп подтвердил, что пошлины на ЕС «обязательно будут введены». «Могу сказать вам точно, потому что они действительно воспользовались нами - у нас дефицит более 300 миллиардов долларов», - добавил он.
«Они не покупают наши автомобили и наши сельскохозяйственные товары. Они ничего не хотят, а мы покупаем все: миллионы автомобилей, огромное количество продуктов питания и сельхозпродукции», - сказал президент США.
Как сообщает Financial Times, если Трамп реализует свои планы по введению пошлин, политики ЕС могут ввести ответные тарифы на различные товары из США, увеличив их ставки до 50 процентов и выше.
В воскресенье Трамп также предупредил, что Великобритания ведет торговлю с США «нечестно», но выразил уверенность, что дисбаланс можно урегулировать.
Бывший министр иностранных дел Эстонии, евродепутат Свен Миксер (Социал-демократическая партия) заявил, что ЕС сможет ответить США в случае введения администрацией Трампа заградительных тарифов на европейские товары, пишет Rus.ERR.
«У нас есть значительный потенциал, чтобы дать понять Америке, хотя бы методом проб и ошибок, что мы естественные союзники и партнеры и нам не нужны бессмысленные препирательства друг с другом, поскольку от этого выиграют только лидеры тоталитарных стран и те, чьи интересы естественным образом сильно отличаются от наших, - сказал Миксер в интервью ERR. - Европа может наложить тарифы на импортируемые из Америки товары таким образом, чтобы показать американцам, что эта торговая война не в их интересах».
На фоне угроз новых пошлин канцлер Германии Олаф Шольц заявил в понедельник, что Европа «может ответить на тарифную политику введением своих тарифов».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас на переговорах блока по оборонной политике в понедельник предостерегла в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о таможенных пошлинах, что в торговых войнах нет победителей.
«Нам нужна Америка и мы нужны Америке», - сказала Каллас журналистам в начале переговоров.
Во время своего первого президентского срока Трамп установил 25-процентную пошлину на импорт стали и десятипроцентную - на алюминий из Европейского союза.
В ответ ЕС в 2018 году ввел пошлины на американские товары, включая виски, мотоциклы и джинсы, пишет The Telegraph.