Трамп рассматривает возможность введения десятипроцентного тарифа на товары из ЕС

Этот шаг может усугубить разгорающуюся глобальную торговую войну, которая началась в субботу, когда новый президент США ввел масштабные пошлины на товары, импортируемые из Мексики, Канады и Китая.

Канада и Мексика уже пообещали принять ответные меры, а Китай пригрозил подать в суд на США и намекнул на возможные дальнейшие шаги в ответ.

Источник, близкий к администрации Трампа, сообщил, что единого мнения по этому вопросу пока нет, но «некоторые предлагают ввести десятипроцентный тариф на ЕС»: «Рассматривается возможность распространения пошлины на весь импорт из ЕС».

Второй источник заявил The Telegraph: «Трамп проверяет, насколько далеко он может зайти, введя тарифы против Канады и Мексики».

Выступая в воскресенье в Вашингтоне Трамп подтвердил, что пошлины на ЕС «обязательно будут введены». «Могу сказать вам точно, потому что они действительно воспользовались нами - у нас дефицит более 300 миллиардов долларов», - добавил он.

«Они не покупают наши автомобили и наши сельскохозяйственные товары. Они ничего не хотят, а мы покупаем все: миллионы автомобилей, огромное количество продуктов питания и сельхозпродукции», - сказал президент США.

Как сообщает Financial Times, если Трамп реализует свои планы по введению пошлин, политики ЕС могут ввести ответные тарифы на различные товары из США, увеличив их ставки до 50 процентов и выше.