В понедельник Министерство обороны объявило о создании новой должности вице-канцлера по оборонной промышленности, что, помимо формального изменения структуры, скрывает за собой иное содержание. Это фактически означает увольнение вице-канцлеров Тийны Уудеберг и Сусан Лиллевяли.
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Министр обороны Певкур наконец-то избавился от двух вице-канцлеров
Это своего рода классика бюрократического мира. Когда нужно избавиться от кого-то (но не хотят говорить об этом напрямую), инициируется структурная реформа, в результате которой нужные люди теряют свои должности. Сейчас вице-канцлер по вопросам оборонного планирования Уудеберг и вице-канцлер по вопросам оборонной готовности Лиллевали лишаются своих постов.