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Министр обороны Певкур наконец-то избавился от двух вице-канцлеров

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Министр обороны Ханно Певкур.
Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Konstantin Sednev

В понедельник Министерство обороны объявило о создании новой должности вице-канцлера по оборонной промышленности, что, помимо формального изменения структуры, скрывает за собой иное содержание. Это фактически означает увольнение вице-канцлеров Тийны Уудеберг и Сусан Лиллевяли.

Это своего рода классика бюрократического мира. Когда нужно избавиться от кого-то (но не хотят говорить об этом напрямую), инициируется структурная реформа, в результате которой нужные люди теряют свои должности. Сейчас вице-канцлер по вопросам оборонного планирования Уудеберг и вице-канцлер по вопросам оборонной готовности Лиллевали лишаются своих постов.

Однако это не значит, что структурные изменения в Министерстве обороны не имеют других целей. Например, возможно, чтобы подчеркнуть важность развития оборонной промышленности, в министерстве появится новый руководитель, который будет отвечать за эту сферу. В то же время все эти изменения проводились в довольно закрытом круге. Сотрудники Министерства обороны, включая тех же заместителей канцлера, узнали о реформе (о потере своих рабочих мест) только в понедельник на общем собрании министерства, сразу перед тем, как был опубликован пресс-релиз.

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