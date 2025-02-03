Министр обороны Певкур наконец-то избавился от двух вице-канцлеров

Это своего рода классика бюрократического мира. Когда нужно избавиться от кого-то (но не хотят говорить об этом напрямую), инициируется структурная реформа, в результате которой нужные люди теряют свои должности. Сейчас вице-канцлер по вопросам оборонного планирования Уудеберг и вице-канцлер по вопросам оборонной готовности Лиллевали лишаются своих постов.

Однако это не значит, что структурные изменения в Министерстве обороны не имеют других целей. Например, возможно, чтобы подчеркнуть важность развития оборонной промышленности, в министерстве появится новый руководитель, который будет отвечать за эту сферу. В то же время все эти изменения проводились в довольно закрытом круге. Сотрудники Министерства обороны, включая тех же заместителей канцлера, узнали о реформе (о потере своих рабочих мест) только в понедельник на общем собрании министерства, сразу перед тем, как был опубликован пресс-релиз.