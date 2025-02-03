Накануне ночью автобус компании Ecolines, который следовал из Литвы в Германию, стал участником тяжелого ДТП в Польше. В результате аварии погиб молодой водитель автомобиля, врезавшегося в автобус, а несколько пассажиров автобуса получили травмы.
ФОТО ⟩ Тяжелое ДТП с участием автобуса Ecolines в Польше: погиб 18-летний водитель автомобиля
Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье около 2:30 вблизи населенного пункта Броды в западной Польше, менее чем в десяти километрах от границы с Германией, передает литовское общественное телевидение LRT.
По информации спасателей, 18-летний водитель автомобиля Toyota, совершая обгон, выехал на встречную полосу и врезался в автобус, который двигался из Литвы в Берлин. Молодой водитель погиб на месте. По данным портала fakt.pl, трое пассажиров автобуса получили травмы.
В автобусе Ecolines находились десять человек, включая двух водителей. Все пассажиры смогли самостоятельно покинуть автобус после столкновения, однако один из водителей оказался заблокирован в транспортном средстве. Пострадавший водитель был доставлен в больницу, а два пассажира получили легкие травмы.
Согласно информации портала i.PL, они получили медицинскую помощь на месте происшествия и не нуждались в госпитализации.
Из-за сильного мороза спасатели установили палатки для пассажиров прямо на месте аварии.
По данным польской полиции, среди пассажиров автобуса были граждане Латвии и Литвы.
Как сообщает TVN24, на место происшествия выехали семь спасательных машин, и работы по ликвидации последствий аварии завершились только к утру воскресенья.