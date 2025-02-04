Согласно обвинению, Макаров неоднократно предоставлял Российской Федерации информацию о военной технике союзных войск, начиная с 2022 года, а также в феврале прошлого года поджег в Тарту автомобиль с украинскими номерами.

Гражданин Эстонии Андрей Макаров обвиняется в государственной измене, поскольку, согласно обвинению, в начале 2024 года получил задание от Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации поджечь на территории Эстонии автомобиль с украинскими номерами, сообщила советник Лыунаской и Ляэнеской окружных прокуратур Лисанна Мяннилаан. В понедельник обвиняемый предстал перед Тартуским уездным судом, и это было первое слушание, на котором были представлены первые доказательства. Судебные слушания продолжатся на этой неделе и в ближайшие недели.