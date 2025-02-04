В понедельник в Тартуском уездном суде состоялось первое заседание по делу 38-летнего Андрея Макарова, обвиняющегося Лыунаской окружной прокуратурой в государственной измене.
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Согласно обвинению, Макаров неоднократно предоставлял Российской Федерации информацию о военной технике союзных войск, начиная с 2022 года, а также в феврале прошлого года поджег в Тарту автомобиль с украинскими номерами.