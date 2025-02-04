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Действовал по указке РФ: житель Эстонии, обвиняющийся в совершении поджога и госизмене, предстал перед судом (1)

Перевод: Дмитрий Рая
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Сегодня в Тартуском уездном суде состоялось первое заседание по делу 38-летнего Андрея Макарова, обвиняемого Лыунаской окружной прокуратурой в государственной измене. Иллюстративный снимок.
Сегодня в Тартуском уездном суде состоялось первое заседание по делу 38-летнего Андрея Макарова, обвиняемого Лыунаской окружной прокуратурой в государственной измене. Иллюстративный снимок. Фото: Gorodenkoff/Shutterstock

В понедельник в Тартуском уездном суде состоялось первое заседание по делу 38-летнего Андрея Макарова, обвиняющегося Лыунаской окружной прокуратурой в государственной измене.

Согласно обвинению, Макаров неоднократно предоставлял Российской Федерации информацию о военной технике союзных войск, начиная с 2022 года, а также в феврале прошлого года поджег в Тарту автомобиль с украинскими номерами.

Гражданин Эстонии Андрей Макаров обвиняется в государственной измене, поскольку, согласно обвинению, в начале 2024 года получил задание от Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации поджечь на территории Эстонии автомобиль с украинскими номерами, сообщила советник Лыунаской и Ляэнеской окружных прокуратур Лисанна Мяннилаан. В понедельник обвиняемый предстал перед Тартуским уездным судом, и это было первое слушание, на котором были представлены первые доказательства. Судебные слушания продолжатся на этой неделе и в ближайшие недели.

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