Европейский союз готовит масштабную таможенную реформу, которая может изменить правила онлайн-торговли. Новые нормы затронут платформы, такие как AliExpress, Temu, Shein и Amazon, и могут привести к повышению цен на товары, пишет Rus.ERR.
Европейский союз готовится реформировать таможенные правила, чтобы взять под контроль поток товаров из третьих стран, например, из Китая.
Новые нормы могут обязать такие маркетплейсы, как Temu, Shein и Amazon, отвечать за безопасность и соответствие продукции европейским стандартам.
Кроме того, планируют отменить действующее освобождение от таможенной пошлины для товаров стоимостью менее 150 евро.