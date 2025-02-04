Хищения на оккупированных территориях и новая льгота для ветеранов войны – бесплатный хадж в Мекку. Обзор событий в РФ

У собственника «Родных полей» Петра Ходыкина было также обнаружено иностранное гражданство (Сант-Китс и Невис), а сама компания была признана «стратегической» только лишь на том основании, что доля ее продукции в морском порту Азов превышала 20% грузооборота.

То есть, теперь любой продовольственный магазин на районе можно национализировать как «стратегическое предприятие» лишь на том основании, что он разнузданно доминирует в снабжении местных жителей хлебом и молоком.

Чиновники воруют у чиновников

Суд в Новосибирске впервые рассмотрел в открытом режиме дело о хищении 200 миллионов рублей при восстановлении зданий на оккупированных украинских территориях. Из этого процесса мы узнали, как устроен тамошний строительный бизнес и как на «новых территориях» отмываются миллиарды бюджетных рублей.

В хищении почти 200 миллионов рублей обвинили предпринимателей Алексея Мананкина и Эдуарда Солдатенкова. Мананкин возглавлял ООО «ВНР», которое взялось восстанавливать разрушенные жилые кварталы в Мариуполе за счет средств государственного предприятия «Роскапстрой». Не очень ясно, каких и где (все подряды на «новых территориях» строго засекречены), однако администрация Мариуполя еще в октябре 2022 года сообщала, что речь идет о 13 жилых домах в центре города.