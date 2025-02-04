Прокуратура и арбитражный суд в Москве за три дня фактически национализировали один из крупнейших аэропортов в стране - «Домодедово», а также одного из крупнейших экспортеров зерна в стране - компанию «Родные поля». В Новосибирске впервые в открытом режиме прошел суд по хищениям на стройках на оккупированных украинских территориях: ожидаемо оказалось, что строительные компании принадлежат депутатам, чиновникам и даже региональному правительству. В Забайкальском крае объявили о новой льготе для «ветеранов СВО»: им обещают оплатить хадж в Мекку. Ранее эта льгота была апробирована в Дагестане и, как говорят, пользовалась большой популярностью. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Хищения на оккупированных территориях и новая льгота для ветеранов войны – бесплатный хадж в Мекку. Обзор событий в РФ
Государство в рекордный срок, - всего за три дня - фактически национализировало один из крупнейших аэропортов страны, московский «Домодедово». 29 января по итогам трехмесячной проверки Генеральная прокуратура подала иск в арбитражный суд с требованием ввести в аэропорту внешнее (государственное) управление. Причиной стало наличие иного, кроме российского, гражданства у конечных бенефициаров «Домодедово» Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль).
«Создавали ложную видимость отсутствия иностранного контроля»
Согласно формулировке ведомства, Каменщик и Коган «создавали ложную видимость отсутствия иностранного контроля» над «Домодедово», который считается «стратегическим предприятием», а потому его владение иностранцами возможно только по решению специальной правительственной комиссии. Такое решение у собственников «Домодедово», естественно, отсутствовало.
Уже 1 февраля арбитражный суд полностью удовлетворил требования прокуроров и ввел в аэропорту внешнее управление, целиком отдав его под контроль государственной Росавиации. «Домодедово» должно предоставить доступ чиновникам ко всей документации, «программным решениям и аппаратным комплексам», а формально все еще действующим владельцам отныне запрещено давать любые указания персоналу, а также продавать свои активы, распоряжаться деньгами компаний и так далее.
Фактически - это и есть национализация. Очередная в длинном списке других подобных решений российского правительства - от пивоваренных компаний до автомобильных дилеров.
У национализации «Домодедово», возможно, найдутся и сочувствующие - дескать, ну конечно, один из крупнейших аэропортов страны, стратегический объект, а тут - иностранцы.
Оставим в стороне вопросы о неприкосновенности частной собственности. И обратим внимание на то, что в те же дни был национализирован один из крупнейших экспортеров зерна в России - компания «Родные поля». Точнее - по суду было отменено решение о его покупке как незаконное.
У собственника «Родных полей» Петра Ходыкина было также обнаружено иностранное гражданство (Сант-Китс и Невис), а сама компания была признана «стратегической» только лишь на том основании, что доля ее продукции в морском порту Азов превышала 20% грузооборота.
То есть, теперь любой продовольственный магазин на районе можно национализировать как «стратегическое предприятие» лишь на том основании, что он разнузданно доминирует в снабжении местных жителей хлебом и молоком.
Чиновники воруют у чиновников
Суд в Новосибирске впервые рассмотрел в открытом режиме дело о хищении 200 миллионов рублей при восстановлении зданий на оккупированных украинских территориях. Из этого процесса мы узнали, как устроен тамошний строительный бизнес и как на «новых территориях» отмываются миллиарды бюджетных рублей.
В хищении почти 200 миллионов рублей обвинили предпринимателей Алексея Мананкина и Эдуарда Солдатенкова. Мананкин возглавлял ООО «ВНР», которое взялось восстанавливать разрушенные жилые кварталы в Мариуполе за счет средств государственного предприятия «Роскапстрой». Не очень ясно, каких и где (все подряды на «новых территориях» строго засекречены), однако администрация Мариуполя еще в октябре 2022 года сообщала, что речь идет о 13 жилых домах в центре города.
Так вот, почти 80% из выделенных денег были сворованы. Пикантность ситуации в том, что это ООО «ВНР», которое возглавляет Мананников, на сто процентов принадлежит правительству Новосибирской области. А точнее - учрежденным им «Корпорацией развития Новосибирской области» и «Агентству развития жилищного строительства Новосибирской области». Как связано развитие ЖКХ в Новосибирской области и восстановление Мариуполя - не очень понятно. Как и непонятно, куда ушли сворованные деньги. Но вероятнее всего - к субподрядчикам этого ООО «ВНР», которые все как один учреждены уважаемыми депутатами Законодательного собрания Новосибирской области.
Второй фигурант этого дела, Эдуард Солдатенков обвиняется, в том числе, в краже денег у другой компании - ООО «Современные строительные решения». Эта компания восстанавливала социальные объекты в Беловодском районе так называемой «Луганской народной республики» - подшефной территории Новосибирской области.
Финансирование этих объектов осуществлялось через государственное учреждение Новосибирской области «Арена», созданное специально для строительства ледовой арены для проведения молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Право на проведение этого чемпионата Россия лишилась после полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, даже если этого бы не случилось, с местом проведения чемпионата все равно была бы проблема - ледовую арену в итоге достроили на год позже запланированной даты проведения игр.
Зато социальные объекты в Беловодском районе, предварительно разрушенные российской армией, введены в строй вовремя. Оказалось, что даже если своровать две трети бюджета, это все равно возможно.
«Снять грусть и напряжение»
Воевавших в Украине мусульман из Забайкальского края и их родственников будут отправлять в бесплатное паломничество в Мекку. Как заявил председатель Духовного управления мусульман региона Алмаз Салахов, «члены семей будут молиться не только за скорейшее возвращение своих сыновей и мужей с победой, но и за процветание России, независимость нашего Отечества и светлое будущее наших детей».
Хадж пообещал оплатить российский миллиардер Сулейман Керимов. Проект так и называется «Хадж Керим 2025». В 2024 году Керимов уже финансировал аналогичные поездки для жителей своего родного Дагестана - такой льготой воспользовались около тысячи человек. Республиканские СМИ тогда сообщали, что цель этих поездок - «снять грусть и напряжение». В 2025 году действие программы было решено распространить на другие регионы России, начиная с Забайкальского края. Ожидается, что за этот год возможностью бесплатного хаджа воспользуются около 2,5 тысяч человек.
Пожалуй, пока эта льгота для «ветеранов СВО» является одной из самых неожиданных мер поддержки участников вторжения в Украину. Направленная на тех, кто, так сказать, не только о деньгах думает, но и о душе.