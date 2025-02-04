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Множество людей получили штраф за парковку в месте, где годами можно было парковаться бесплатно

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Бесплатные парковочные места, принадлежащие городу, расположены в красном прямоугольнике. В остальной части можно парковаться бесплатно лишь два часа в дневное время.
Бесплатные парковочные места, принадлежащие городу, расположены в красном прямоугольнике. В остальной части можно парковаться бесплатно лишь два часа в дневное время. Фото: Sille Annuk

В воскресенье утром некоторые жители дома на улице Яама, 175 тартуского района Кивилинн обнаружили, что получили штрафы за парковку в месте, где она должна быть бесплатной. Желтые квитанции, извещающие в штрафе в сорок евро красовалась на лобовых стеклах множества автомобилей. Большинство квитанций было выписано ночью.

На первый взгляд может показаться, что штрафы были обоснованны, так как парковка расположена на одной территории с парковкой магазина Kivilinna Konsum. При повороте с улицы Яама можно увидеть информационный щит, согласно которому бесплатная парковка допускается только на два часа при использовании парковочных часов, а ночью автомобили перед магазином не должны парковаться вообще.

Член правления квартирного товарищества дома на Яама, 175 и депутат Тартуского горсобрания Сильвер Куузик объяснил, что парковка Kivilinna Konsum условно делится на две части. Основная ее часть предназначена для клиентов магазина, но сторона, прилегающая к девятиэтажному жилому дому, вмещающая несколько десятков автомобилей, принадлежит городу Тарту, и там бесплатно паркуются жители близлежащих домов.

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