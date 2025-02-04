Множество людей получили штраф за парковку в месте, где годами можно было парковаться бесплатно

На первый взгляд может показаться, что штрафы были обоснованны, так как парковка расположена на одной территории с парковкой магазина Kivilinna Konsum. При повороте с улицы Яама можно увидеть информационный щит, согласно которому бесплатная парковка допускается только на два часа при использовании парковочных часов, а ночью автомобили перед магазином не должны парковаться вообще.