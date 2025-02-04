Вт, 4.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

В Финляндии создан специальный сайт для добровольцев на украинском фронте

Перевод: Павел Соболев
Copy
Представитель финских вооруженных сил.
Представитель финских вооруженных сил. Фото: JONATHAN NACKSTRAND/AFP/Scanpix

Министерство иностранных дел Финляндии создало сайт, предназначенный в первую очередь для бойцов-добровольцев, отправившихся воевать в Украину, и их родственников.

МИД подчеркнул, что не рекомендует кому-то стать бойцом-добровольцем и не поддерживает такое решение, но поможет всем гражданам Финляндии, которые решили поехать в Украину, в соответствии с законодательством, касающимся консульских услуг, сообщила финская телекомпания Yle.

Запущенный в понедельник веб-сайт, информация на котором размещена как на финском, так и на шведском языках, также предлагает помощь семьям и друзьям бойцов-добровольцев. На сайте размещены инструкции по использованию консульских услуг и разъяснения того, как законодательство Финляндии и Украины относится к бойцам-добровольцам в различных ситуациях.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх