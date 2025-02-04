Министерство иностранных дел Финляндии создало сайт, предназначенный в первую очередь для бойцов-добровольцев, отправившихся воевать в Украину, и их родственников.
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В Финляндии создан специальный сайт для добровольцев на украинском фронте
МИД подчеркнул, что не рекомендует кому-то стать бойцом-добровольцем и не поддерживает такое решение, но поможет всем гражданам Финляндии, которые решили поехать в Украину, в соответствии с законодательством, касающимся консульских услуг, сообщила финская телекомпания Yle.