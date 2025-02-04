В Финляндии создан специальный сайт для добровольцев на украинском фронте

МИД подчеркнул, что не рекомендует кому-то стать бойцом-добровольцем и не поддерживает такое решение, но поможет всем гражданам Финляндии, которые решили поехать в Украину, в соответствии с законодательством, касающимся консульских услуг, сообщила финская телекомпания Yle.

Запущенный в понедельник веб-сайт, информация на котором размещена как на финском, так и на шведском языках, также предлагает помощь семьям и друзьям бойцов-добровольцев. На сайте размещены инструкции по использованию консульских услуг и разъяснения того, как законодательство Финляндии и Украины относится к бойцам-добровольцам в различных ситуациях.