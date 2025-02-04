В «Таллиннском котле культуры» имеется 16 помещений с индустриальной атмосферой, предназначенных для проведения конференций, концертов, выставок, театральных постановок, семинаров и фестивалей. В общей сложности «Котел культуры» вмещает до 1600 посетителей, в год там проходит около 300 мероприятий. Центр культуры «Сальме» в последние четыре года служил временным домом для Таллиннского городского театра - и будет им до мая этого года. С осени два театральных зала типа black box в этом центре возьмет в аренду Vaba Lava. Большой зал Центра русской культуры, вмещающий более 830 зрителей, - один из крупнейших в Таллинне. Церковь Святой Екатерины - востребованное место для проведения мероприятий, рассчитанных менее чем на 200 человек. Спрос на эту площадку всегда был высоким, но ее потенциал можно использовать еще шире.