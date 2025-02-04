Таллиннская городская управа готовится перевести фонд «Таллиннский котел культуры», Таллиннский центр культуры «Сальме» и Центр русской культуры под единое управление. Согласно планам, в учреждение также войдет церковь Святой Екатерины, которая является престижной площадкой для проведения культурных мероприятий. Изменения планируется реализовать предстоящим летом, в период между сезонами культурных учреждений.
Вице-мэр Каарель Оя отметил, что необходимость упорядочить сеть таллиннских центров культуры и обновить их услуги обсуждалась неоднократно и эта задача указана также в стратегии развития города.
«К серьезному рассмотрению различных вариантов мы приступили осенью. Мы видим, что центры культуры могли бы гораздо больше, чем сейчас, влиять на культурный календарь города и его разнообразие. Идея заключается в том, чтобы они меньше занимались организацией мероприятий самостоятельно, но при этом больше принимали у себя других организаторов и другие мероприятия, - сказал Оя. - "Котел культуры" - прекрасный пример успешного осуществления всего вышеперечисленного и эффективного управления учреждением».
Объединение центров культуры позволит более эффективно использовать ресурсы и технические возможности зданий. В результате слияния в будущем сократится потребность в субсидиях на деятельность, выделяемых городом, а также появится потенциал для роста собственных доходов.
«Безусловно, все хорошее и важное, что сегодня происходит в центрах культуры, сохранится и в будущем. Однако единое управление и кураторство позволит разнообразить мероприятия, проводимые в этих залах, и поднять на новый уровень сотрудничество с профессиональными организаторами мероприятий. Мы прекрасно осознаем, что как центр культуры "Сальме", так и Центр русской культуры в настоящее время выполняют и другие важные функции: "Сальме" играет значимую роль в жизни сообщества Пыхья-Таллинна, а Центр русской культуры организует множество кружков по интересам. Нашей целью не является прекращение какой-либо деятельности - при необходимости мы просто упорядочим и согласуем роль города в ней», - отметил вице-мэр Оя.
В «Таллиннском котле культуры» имеется 16 помещений с индустриальной атмосферой, предназначенных для проведения конференций, концертов, выставок, театральных постановок, семинаров и фестивалей. В общей сложности «Котел культуры» вмещает до 1600 посетителей, в год там проходит около 300 мероприятий. Центр культуры «Сальме» в последние четыре года служил временным домом для Таллиннского городского театра - и будет им до мая этого года. С осени два театральных зала типа black box в этом центре возьмет в аренду Vaba Lava. Большой зал Центра русской культуры, вмещающий более 830 зрителей, - один из крупнейших в Таллинне. Церковь Святой Екатерины - востребованное место для проведения мероприятий, рассчитанных менее чем на 200 человек. Спрос на эту площадку всегда был высоким, но ее потенциал можно использовать еще шире.
Центр культуры «Сальме» и Центр русской культуры являются подведомственными учреждениями города, тогда как «Котел культуры» - это фонд, основанный городом. «Решение о присоединении двух подведомственных учреждений к фонду является наиболее оптимальным и с юридической точки зрения, так как в будущем оно обеспечит центрам большую гибкость», - объяснил Оя.
Горуправа приняла принципиальное решение об объединении учреждений на кабинетном совещании 20 января. В течение следующих нескольких месяцев город продолжит подготовку к объединению учреждений и работу с законодательной базой. Этот сезон учреждения завершат по отдельности - фактическое слияние, согласно плану, состоится в начале лета. В ходе объединения учреждений изменится название Центра русской культуры, что предусмотрено коалиционным договором городской управы.
Мустамяэский центр культуры «Кая», центр культуры «Линдакиви» и Ныммеский центр культуры продолжат свою деятельность как отдельные учреждения при соответствующих районных управах.