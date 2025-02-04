Почему в случае разлива нефти в Финском заливе из танкера теневого флота России платить будет каждый житель Эстонии? Готовят ли экологи акции прямого действия против экспортеров российской нефти на Балтике? И какой способ борьбы наиболее эффективен? Об этом Rus.Postimees поговорил с экспертом Greenpeace, который составлял список «теневого флота».