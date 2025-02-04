Почти 90 жалоб Департамент ограничил доступ к популярному интернет-магазину

В результате обращения со стороны TTJA маркетплейс Kaup24.ee также закрыл доступ к своей платформе предприятию LPTRADE OÜ (является собственником интернет-магазина summ.ee).

В середине января ведомство рекомендовало потребителям тщательно оценивать возможные риски при совершении сделок с LPTRADE OÜ (интернет-магазин summ.ee). На тот момент в Департамент поступило более 50 жалоб на деятельность этого продавца.

По состоянию на 3 февраля в Комиссию по рассмотрению потребительских жалоб было подано 87 жалоб на компанию LPTRADE OÜ, 14 из которых были закрыты в связи с удовлетворением претензий. Торговая компания не отвечала на запросы потребителей и не давала разъяснений в ходе разбирательств. В Комиссии отметили, что речь идет о предприятии, которое не соблюдает заключенные с потребителями договоры и нарушает права потребителей.

В TTJA призывают потребителей взвешивать возможные риски, прежде чем заказывать товары в фирме LPTRADE OÜ. Потребители, имеющие претензии к торговцу, также имеют право обратиться в суд с претензиями к торговцу.

Судебные решения подлежат исполнению, если у торговца есть имущество. Прежде чем обращаться в суд, потребитель должен сделать заявление торговцу о том, что он хочет вернуть свои деньги. Невозможно предсказать, как суд разрешит претензии и сможет ли судебный пристав исполнить решение суда.

TTJA имеет право ограничить доступ к интернет-магазину продавца, если это необходимо для предотвращения существенной угрозы коллективным интересам потребителей и для этого нет других эффективных вариантов. Такая мера применяется в случае, если введенные TTJA меры надзора не дают ожидаемых результатов. Это означает, что предприниматель не соблюдает меры, принимаемые органом власти, не приводит свою деятельность в соответствие с законом и продолжает нарушать закон.