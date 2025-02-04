В прошлом году было зафиксировано 637 сбоев в работе сервисов. Зачастую они были вызваны не вредоносной атакой, а сбоем устройства или программного обеспечения или ошибкой, возникшей во время обновления. RIA подчеркивает, что обновление программного обеспечения по-прежнему очень важно, поскольку количество обнаруженных в прошлом году уязвимостей безопасности также побило рекорд, превысив 40 000. Развитие технологий позволяет злоумышленникам быстрее использовать эти уязвимости в своих атаках.

CERT-EE постоянно отслеживает системы с уязвимостями в эстонском киберпространстве. Если в 2023 году уведомления получили владельцы 2427 сайтов и устройств, то в прошлом году таких уведомлений было уже 7955. Большинство из них (2462) касались уязвимостей в платформе WordPress и ее плагинах, а также 263 сообщений - в системе электронной коммерции Magento.

Целью атак стали DNS-серверы

Кибератаки с политическим подтекстом в Эстонии по-прежнему включают в себя DDoS-атаки, которые направлены на перегрузку электронных сервисов государственных учреждений и предприятий массовыми запросами. Число таких атак резко возросло после полномасштабного вторжения России в Украину: если в 2021 году их было 75, то в 2024 году - уже 580.