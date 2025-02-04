Министр финансов Лиги обвинил Мартина Хельме в лицемерии: угадайте, кто еще недавно защищал ветряки?

Лиги написал в Facebook: «Угадайте, кто сказал следующее: "Я собрал за одним столом государственные учреждения и компании, связанные с ветроэнергетикой, чтобы найти возможности для совместного развития производства ветровой энергии. Это один из способов внести вклад в достижение цели сделать Эстонию климатически нейтральной к 2050 году. Производство ветровой энергии позволяет расширить портфель возобновляемых источников энергии страны". Если догадаетесь, не говорите (президенту США Дональду - прим. ред.) Трампу - будет большой скандал. Дело было в 2019 году, а сказал это лично (тогдашний - прим. ред.) министр финансов (Мартин Хельме - прим. ред.)».