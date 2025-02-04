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Министр финансов Лиги обвинил Мартина Хельме в лицемерии: угадайте, кто еще недавно защищал ветряки?

Перевод: Ева Ойжинская
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Юрген Лиги резко высказался в социальных сетях по поводу заявления EKRE против ветряков и фактически обвинил Мартина Хельме в лицемерии: то поддерживают, то выступают против, в зависимости от того, что им выгоднее в данный момент.
Юрген Лиги резко высказался в социальных сетях по поводу заявления EKRE против ветряков и фактически обвинил Мартина Хельме в лицемерии: то поддерживают, то выступают против, в зависимости от того, что им выгоднее в данный момент. иллюстрация: Postimees

В ответ на призыв Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) к своим депутатам в местных самоуправлениях противостоять проектам по развитию ветропарков, министр финансов Юрген Лиги (Партия реформ) напомнил, как EKRE в свое время поддерживала эти проекты.

Лиги написал в Facebook: «Угадайте, кто сказал следующее: "Я собрал за одним столом государственные учреждения и компании, связанные с ветроэнергетикой, чтобы найти возможности для совместного развития производства ветровой энергии. Это один из способов внести вклад в достижение цели сделать Эстонию климатически нейтральной к 2050 году. Производство ветровой энергии позволяет расширить портфель возобновляемых источников энергии страны". Если догадаетесь, не говорите (президенту США Дональду - прим. ред.) Трампу - будет большой скандал. Дело было в 2019 году, а сказал это лично (тогдашний - прим. ред.) министр финансов (Мартин Хельме - прим. ред.)».

Лиги напомнил, как тогдашний советник министра финансов Керсти Крахт (EKRE) выступала против государственных ограничений в сфере обороны: «Ветряной парк мог создать помехи для наших радаров, но вместо того чтобы защищать интересы государства, народа и национальной безопасности, они сидели по другую сторону стола вместе с бизнесменами, которые хотели развивать ветряки, но не могли сделать это в том месте».

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