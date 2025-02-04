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В подвале таллиннского детского сада возник пожар

Перевод: Павел Соболев
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Техника Спасательного департамента.
Техника Спасательного департамента. Фото: Madis Veltman

Рано утром во вторник спасатели отправились тушить пожар в детском саду на улице Ярвеотса-теэ в Таллинне.

Сегодня в 7.03 в центр тревоги поступило сообщение о задымлении на первом этаже детского сада «Синилилль», расположенного на улице Ярвеотса-теэ в Таллинне. На происшествие отреагировали спасатели из Нымме и Лиллекюла.

Находившихся в здании людей вывели наружу; спасатели обнаружили возгорание в помещении с электрощитами в подвале здания.

К 7.29 пожар был потушен, после чего началось проветривание здания.

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