Государственная прокуратура передала в суд уголовное дело, в котором Прийту Порила, Дмитрию Фокину и Айвару Рийзу предъявлены обвинения в групповом и крупномасштабном отмывании денег, а Светлане Калининой - в пособничестве этому преступлению. Собранные в ходе досудебного расследования доказательства указывают на то, что более 35 миллионов евро, полученных в результате совершенного в Украине преступления, были введены в легальный оборот через схемы отмывания денег.
Более 35 миллионов евро: прокуратура Эстонии предъявила обвинение в отмывании денег из Украины
Согласно обвинению, подозреваемые предоставляли услуги по отмыванию денег гражданину Украины Максиму Владимировичу Степанову, чтобы тот мог скрыть доходы, полученные в результате преступления, и ввести их в легальный оборот. Степанов, занимавший должность директора государственного предприятия «Полиграфический комбинат "Украина"», по данным украинских правоохранительных органов, создал схему для незаконного вывода средств с сентября 2013 года по апрель 2021 года. За это время он вывел не менее 35 131 810 евро. Эти деньги, как выяснилось в ходе расследования, поступили на счет эстонской компании Feature OÜ, которой управлял Дмитрий Фокин.
По версии обвинения, подозреваемые организовали цепочку поставок, в рамках которой эстонская компания должна была выступать посредником в поставке сырья для украинского предприятия. При этом стоимость материалов многократно завышалась. Деньги, поступавшие на счет эстонской компании, переводились через множество компаний, контролирующихся подозреваемыми, с использованием счетов в разных странах, включая офшорные зоны. Для придания сделкам видимости легальности составлялись фиктивные договоры, а также создавались мнимые долговые обязательства, чтобы скрыть происхождение средств. Значительная часть этих денег, по собранным доказательствам, возвращалась к Степанову или его приближенным.
Государственный прокурор Юрген Хюва отметил, что собранные доказательства указывают на осознанные попытки обвиняемых скрыть следы своей деятельности. «По версии обвинения, они меняли свои действия, чтобы избежать обнаружения, использовали обширную сеть компаний, многие из которых были зарегистрированы в офшорных зонах, и назначали подставных лиц или посредников руководителями фирм, участвовавших в отмывании денег. Доказательства подтверждают, что обвиняемые знали о преступном происхождении средств, поступивших от украинского государственного предприятия. Несмотря на то, что Украина с 2014 года защищается от российской агрессии, они все равно скрыли источник денег, воспользовались эстонской банковской системой и ввели в оборот около 35 миллионов евро преступных доходов», - заявил Хюва.
Украинский суд признал одного человека виновным в совершении предшествующего преступления на территории Украины: приговор вступил в силу в январе этого года. В Украине продолжается уголовное производство в отношении других подозреваемых, причастных к хищению средств.
«Предъявление обвинения в Эстонии стало возможным благодаря сотрудничеству с правоохранительными органами Украины и Франции. Вместе мы создали совместную следственную группу, что позволило упростить обмен информацией и доказательствами», - отметил Хюва.
Он также подчеркнул, что важный вклад в сбор доказательств внесло Бюро по борьбе с отмыванием денег, а необходимые материалы для предъявления обвинения собрал отдел по экономическим преступлениям Центральной криминальной полиции.
«По ходатайству прокуратуры суд наложил арест на недвижимость и более миллиона евро наличными, изъятыми в ходе обысков. В случае вынесения обвинительного приговора эти активы могут быть конфискованы», - добавил Хюва.