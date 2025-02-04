Более 35 миллионов евро: прокуратура Эстонии предъявила обвинение в отмывании денег из Украины

Согласно обвинению, подозреваемые предоставляли услуги по отмыванию денег гражданину Украины Максиму Владимировичу Степанову, чтобы тот мог скрыть доходы, полученные в результате преступления, и ввести их в легальный оборот. Степанов, занимавший должность директора государственного предприятия «Полиграфический комбинат "Украина"», по данным украинских правоохранительных органов, создал схему для незаконного вывода средств с сентября 2013 года по апрель 2021 года. За это время он вывел не менее 35 131 810 евро. Эти деньги, как выяснилось в ходе расследования, поступили на счет эстонской компании Feature OÜ, которой управлял Дмитрий Фокин.

По версии обвинения, подозреваемые организовали цепочку поставок, в рамках которой эстонская компания должна была выступать посредником в поставке сырья для украинского предприятия. При этом стоимость материалов многократно завышалась. Деньги, поступавшие на счет эстонской компании, переводились через множество компаний, контролирующихся подозреваемыми, с использованием счетов в разных странах, включая офшорные зоны. Для придания сделкам видимости легальности составлялись фиктивные договоры, а также создавались мнимые долговые обязательства, чтобы скрыть происхождение средств. Значительная часть этих денег, по собранным доказательствам, возвращалась к Степанову или его приближенным.