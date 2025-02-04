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Несколько случаев подряд: жители Эстонии подозревают, что им в напитки подмешали «колпачок»

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И GBL, и GHB являются известными наркотиками, которые часто тайно добавляют в напитки женщин. Иллюстративное фото.
И GBL, и GHB являются известными наркотиками, которые часто тайно добавляют в напитки женщин. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Трое жителей Тарту подозревают, что недавно в одном из ночных клубов кто-то подмешал им в напитки наркотическое вещество GHB, известное в народе как «колпачок». Один из пострадавших нуждался медицинской помощи.

В середине января молодая жительница Тарту встретилась с знакомым в баре. После нескольких напитков, отправившись в другой клуб, она почувствовала себя плохо и столкнулась с серьезными трудностями при ходьбе.

Состояние девушки продолжало ухудшаться, поэтому она вызвала скорую помощь, которая доставила ее в отделение неотложной медицины (EMO).

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