Трое жителей Тарту подозревают, что недавно в одном из ночных клубов кто-то подмешал им в напитки наркотическое вещество GHB, известное в народе как «колпачок». Один из пострадавших нуждался медицинской помощи.
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Несколько случаев подряд: жители Эстонии подозревают, что им в напитки подмешали «колпачок»
В середине января молодая жительница Тарту встретилась с знакомым в баре. После нескольких напитков, отправившись в другой клуб, она почувствовала себя плохо и столкнулась с серьезными трудностями при ходьбе.