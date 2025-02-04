Следует учитывать, что во время ночного удара местные жители смогли заснять весьма крупный пожар на территории завода. Сначала губернатор заявил, что причиной пожара на заводе стали обломки разбившегося дрона, упавшего на одно из зданий, и что ничего особенного не произошло.

Чуть позже он же сообщил местным СМИ, что работы на заводе уже были заранее остановлены, так как информация о приближении дронов была получена вовремя. Это явная ложь, и именно как ложь эти сообщения и воспринимают все местные жители.

Губернатор также заявил, что информация об экологической катастрофе, распространяющаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, и выразил мнение, что эту информацию распространяют украинские источники. Другими словами, местные жители ни в коем случае не верят сейчас сообщениям губернатора. Можно предположить, что аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах, где передается официальная информация об атаках дронов.

Россия создает иллюзию подготовки встречи Путина с Трампом

Агентство Reuters вчера опубликовало информацию о том, что Россия хочет провести встречу с президентом Трампом либо в Объединенных Арабских Эмиратах, либо в Саудовской Аравии. Причиной такого выбора является тот факт, что в этих странах нет оснований опасаться ареста президента России по постановлению Международного уголовного суда.