Вчерашняя атака украинских беспилотников на газоперерабатывающий завод в Астраханской области привела к остановке предприятия. Местный губернатор сделал несколько заявлений, которые можно считать примером нынешнего стиля общения с народом на региональном уровне, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Следует учитывать, что во время ночного удара местные жители смогли заснять весьма крупный пожар на территории завода. Сначала губернатор заявил, что причиной пожара на заводе стали обломки разбившегося дрона, упавшего на одно из зданий, и что ничего особенного не произошло.
Чуть позже он же сообщил местным СМИ, что работы на заводе уже были заранее остановлены, так как информация о приближении дронов была получена вовремя. Это явная ложь, и именно как ложь эти сообщения и воспринимают все местные жители.
Губернатор также заявил, что информация об экологической катастрофе, распространяющаяся в социальных сетях, не соответствует действительности, и выразил мнение, что эту информацию распространяют украинские источники. Другими словами, местные жители ни в коем случае не верят сейчас сообщениям губернатора. Можно предположить, что аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах, где передается официальная информация об атаках дронов.
Россия создает иллюзию подготовки встречи Путина с Трампом
Агентство Reuters вчера опубликовало информацию о том, что Россия хочет провести встречу с президентом Трампом либо в Объединенных Арабских Эмиратах, либо в Саудовской Аравии. Причиной такого выбора является тот факт, что в этих странах нет оснований опасаться ареста президента России по постановлению Международного уголовного суда.
Reuters ссылается на российские внутренние источники и добавляет, что некоторые российские чиновники против этого плана, однако высокопоставленные российские делегации уже что-то готовят в этих странах. Единственная цель всех этих новостей - создать в мировых СМИ впечатление, что Россия обладает инициативой в подготовке предстоящей встречи, то есть является более активной стороной.
Появляется интересная информация о ракетной атаке России 1 февраля. Одна из восьми выпущенных ракет Х-22 попала в жилой дом в Полтаве, где было много жертв. При этом две ракеты упали на территорию Липецкой области России, вызвав отключение электроэнергии. Также имеется видеозапись полета одной из этих ракет. Остальные пять приземлились в пока что неизвестном месте.
Ракеты Х-22 были разработаны во времена Советского Союза как противокорабельные ракеты и, как известно, являются крайне неточным оружием. Насколько известно, ПВО удалось в этот раз сбить их лишь в нескольких случаях. К сожалению, на этот раз ракетой был поражен жилой дом.
Российская армия продолжила ночные атаки с использованием иранских беспилотников, но украинская ПВО справилась с ними, и сообщений о крупных попаданиях нет. При каждой атаке некоторые дроны также направляются на территорию Беларуси. Вчера командующий украинскими беспилотными системами вооружения сообщил, что его бойцам удалось поразить воздушные цели противника лазерным оружием. В его интервью можно прочесть, что это возможно лишь в отдельных случаях, когда цели находятся на относительно небольшой высоте. Поэтому нет оснований ожидать более широкого применения такого оружия в украинской армии, но это в любом случае большее технологическое достижение.
Ситуация на фронтах
На фронтах интенсивность атак российской армии оставалась на том же уровне, что и в предыдущий день. Активность тактической авиации возросла, и за несколько месяцев российские ВВС сбросили более ста планирующих бомб на украинские объекты, треть из них - в Курской области на территории России.
На Курском направлении темпы наступления российской армии не увеличились и ситуация остается неизменной.
На направлении Харькова идут позиционные бои.
На Купянском направлении российская армия пыталась атаковать более активно, но успеха не добилась. На направлении Лимана активность российских частей снизилась и ситуация не изменилась. В направлении Северска идут позиционные бои.
В районе Бахмута темпы наступления российских частей в направлении Часова Яра остаются низкими. Атаки российской армии активнее идут в районе Торецка, но продвинуться вчера россиянам там не удалось.
Атаки российской армии были наиболее активны в направлении Покровска. Никаких серьезных перемещений на линии фронта вокруг города не наблюдалось. Атаки российских подразделений в юго-западном направлении от Донецка также не увенчались успехом.
На Южном фронте попытки наступления российской армии были несколько более активными по сравнению с обычным уровнем предыдущих недель, но в целом они не представляли угрозы украинским позициям. Российские войска также проявили серьезный всплеск безрезультатной активности в районе островов Днепра.