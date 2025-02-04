Режим строгой экономии: PPA закроет бюро обслуживания в Ласнамяэ

В Таллинне бюро обслуживания останется только на Таммсааре-теэ. В отделении полиции на улице Пинна отделении по-прежнему можно будет сфотографироваться на документы и сдать отпечатки пальцев.

Читайте также Эстония В магазинах Selver получение документа теперь дешевле, чем в зале обслуживания PPA

После закрытия бюро обслуживания в полицейском участке на улице Пинна останутся цифровые киоски, где можно будет сфотографироваться на документы, сдать отпечатки пальцев и образец своей подписи. Затем можно продолжить подачу заявления на получение документа в среде самообслуживания на своем смарт-устройстве, компьютере или на расположенном в отделении полиции и предназначенном для клиентов компьютере. Чтобы забрать документ, заявитель может выбрать наиболее удобный для него магазин Selver.

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны PPA в сфере развития Кристи Халлас заявила, что основной причиной закрытия службы является необходимость экономии средств.

«В этом году PPA снова придется сокращать постоянные расходы. Перенаправление людей в сферу самообслуживания и снижение нагрузки на бюро обслуживания - один из способов реорганизовать работу PPA без существенного ущерба для безопасности», - сказала она.

По словам Халлас, закрытие бюро обслуживания на улице Пинна вызвано тем, что люди стали чаще пользоваться самообслуживанием при подаче документов.

«Сегодня большинство жителей Харьюского уезда подают документы в среде самообслуживания, и это становится все более популярным выбором среди ходатайствующих о получении документов», - добавила заместитель гендиректора PPA.