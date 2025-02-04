В конце апреля этого года Департамент полиции и погранохраны (PPA) закроет бюро обслуживания на улице Пинна в столичном районе Ласнамяэ.
Режим строгой экономии: PPA закроет бюро обслуживания в Ласнамяэ
В Таллинне бюро обслуживания останется только на Таммсааре-теэ. В отделении полиции на улице Пинна отделении по-прежнему можно будет сфотографироваться на документы и сдать отпечатки пальцев.
После закрытия бюро обслуживания в полицейском участке на улице Пинна останутся цифровые киоски, где можно будет сфотографироваться на документы, сдать отпечатки пальцев и образец своей подписи. Затем можно продолжить подачу заявления на получение документа в среде самообслуживания на своем смарт-устройстве, компьютере или на расположенном в отделении полиции и предназначенном для клиентов компьютере. Чтобы забрать документ, заявитель может выбрать наиболее удобный для него магазин Selver.
Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны PPA в сфере развития Кристи Халлас заявила, что основной причиной закрытия службы является необходимость экономии средств.
«В этом году PPA снова придется сокращать постоянные расходы. Перенаправление людей в сферу самообслуживания и снижение нагрузки на бюро обслуживания - один из способов реорганизовать работу PPA без существенного ущерба для безопасности», - сказала она.
По словам Халлас, закрытие бюро обслуживания на улице Пинна вызвано тем, что люди стали чаще пользоваться самообслуживанием при подаче документов.
«Сегодня большинство жителей Харьюского уезда подают документы в среде самообслуживания, и это становится все более популярным выбором среди ходатайствующих о получении документов», - добавила заместитель гендиректора PPA.
«С начала этого года получить документ в магазинах Selver дешевле, чем в пункте обслуживания PPA. Мы видим, что эта возможность была воспринята положительно, и все больше людей предпочитают получать документы в расположенных рядом с домом магазинах Selver, а не в бюро обслуживания. Помимо финансовой экономии, в пользу Selver также говорит и более продолжительное времени работы магазинов - как по вечерам, так и в выходные дни», - пояснил Халлас.
С закрытием бюро обслуживания все процедуры, связанные с оружием, придется оформлять в другом месте. Отныне регистрировать покупку и продажу оружия, а также сдавать оружие и боеприпасы можно будет только в здании полиции на Пярнуском шоссе в Таллинне. Бумажные заявления можно подать в таллиннском бюро обслуживания на Таммсааре-теэ.
Одновременно с закрытием бюро обслуживания на улице Пинна PPA прекратит выдачу документов в Кейласком отделении полиции. При подаче заявления на получение документа в среде самообслуживания вы можете забрать свой документ в бюро обслуживания на улице Пинна или полицейском участке Кейла до 21 февраля, а при подаче заявления в бюро обслуживания на месте - до 28 февраля. До 29 апреля PPA будет обеспечивать выдачу документов и обслуживание клиентов как в бюро обслуживания на улице Пинна в Таллинне, так и в Кейласком полицейском участке.