Помните фильм «Великий Гэтсби»? В нем молодой человек из бедной семьи стал сказочно богатым, потому что… устраивал роскошные вечеринки. На самом деле его вечеринки оплачивались представителями криминального мира, которым нужны были легальные места для встреч с политиками и другими «нужными людьми» из высшего общества, пишет писатель и издатель Инга Райтар.
МНЕНИЕ ⟩ Вечеринка «диджея Ляэнеметса» как заманчивое приглашение в закрытый круг власти
На вечеринке, где алкоголь льется рекой и куда все мечтают попасть, очень легко в кулуарах решить важные вопросы для ее настоящих финансистов. Единственное условие - хозяин должен оставаться нейтральным, чтобы каждый мог и хотел прийти. Именно за эту нейтральность Гэтсби и сделали богатым. Можно сказать, что он был специалистом по связям с общественностью в высшей политике и бизнесе, которому, впрочем, было безразлично, какие именно связи он выстраивает.
Я удивилась тому, как в интервью передачи Terevisioon на тему ветряных парков журналист ERR своими вопросами явно подталкивал антрополога (да, антрополог тоже ученый) к критике противников ветряков. Сначала мне показалось, что я ослышалась, но когда во второй раз, стоило антропологу попытаться объяснить, что проблема может быть в плохой или вовсе отсутствующей коммуникации со стороны застройщиков, журналист снова повернул разговор в сторону осуждения оппонентов. Его поддержал журналист Delfi, который в тот же день в той же теме занял аналогичную позицию… Казалось, что все журналисты заранее договорились, как следует относиться к этому вопросу.
В последнее время, когда читаешь СМИ, складывается ощущение, что журналисты словно одновременно начинают одинаково воспринимать определенные вопросы. Причем до этого они в подобном ключе публично не обсуждались. Однако, глядя на недавно обнародованные детали о «вечеринках диджея Ляэнеметса», становится понятнее, откуда у всех изданий появляется стремление освещать события так, как это удобно представителям власти.
Все просто - журналистам нужно приглашение на следующую вечеринку. Получишь приглашение, сможешь в ночном клубе потягивать текилу бок о бок с «высокопоставленными и влиятельными» и хотя бы в шуме вечеринки почувствовать себя с ними на равных. Точно так же, как на вечеринках Гэтсби, где до изнеможения веселилась вся «прогрессивная и уважаемая публика» Нью-Йорка.
А кто из медиасферы не хотел бы оказаться в «узком круге посвященных» и получить доступ к закрытым вечеринкам? Тем более, что владельцы изданий требуют лишь продающихся новостей, а их легче всего создавать, очерняя неугодных хозяевам вечеринок и незаметно улучшая имидж тех, кто при поддержке власти строит свои многомиллиардные бизнесы. Разумеется, реальную работу по формированию имиджа выполняют профессиональные PR-специалисты, и, вполне возможно, среди них есть и автор идеи вечеринок «диджея Министра».
Ученик Фрейда Альфред Адлер описывал стремление к власти как способ компенсировать комплекс неуверенности и собственной несостоятельности. Те, кто укрепляет свою неуверенность за счет власти, воспринимают любое внешнее воздействие как угрозу личному выживанию и реагируют соответственно - не анализируя поступающие сигналы, а выстраивая защиту от них.
Сегодняшняя власть, похоже, надежно окружила себя армиями PR-специалистов и целыми подразделениями пресс-служб, создавая ситуацию, в которой все, кто остаются вне этой системы, ощущают, что что-то идет не так, но не могут это доказать. Да и не стремятся, ведь медиа транслируют единую установку: инакомыслящие - это просто единичные раздраженные чудаки. А если понадобится, в эфир позовут даже психиатра, чтобы окончательно утвердить эту мысль: раз человек «странный», значит, его слова не могут быть правдой, а значит, любой, кто мыслит иначе, не заслуживает доверия.
Денежные потоки, направляемые на PR-кампании, позволяют организаторам приглашать вездесущих журналистов на вечеринки, угощать их выпивкой и создавать у них ощущение «дружеских отношений» и эксклюзивного доступа к будущим интересным новостям. В итоге приглашения на вечеринки «диджея Гэтсби» становятся стимулом писать «правильные» и «государственно ориентированные» материалы.
Тот, кого нет в новостях, как будто не существует - поэтому на митинге может быть тысяча человек, а в новостях все равно говорят только о «горстке экстремистов». Метка «прокремлевский» приклеивается к любому инакомыслящему, как роза на лацкан революционера. Разрыв между теми, кто получает желанные приглашения, и теми, кто говорит о реальной ситуации, только углубляется. Страна разделена на две информационные реальности, в которых течет совершенно разная информация, и где одни не желают признавать существование других - это не беспорядки в стране, а плохо сделанная PR-работа. Увеличим медиа-бюджет и найдем еще одного Гэтсби, который напоит нужных людей и подаст им нужную информацию…
Или вы думаете, что Мария-Антуанетта была плохим человеком, когда предложила голодающим вместо хлеба есть пирожные? Нет, просто в ее реальности все их ели...