МНЕНИЕ Вечеринка «диджея Ляэнеметса» как заманчивое приглашение в закрытый круг власти

Все просто - журналистам нужно приглашение на следующую вечеринку. Получишь приглашение, сможешь в ночном клубе потягивать текилу бок о бок с «высокопоставленными и влиятельными» и хотя бы в шуме вечеринки почувствовать себя с ними на равных. Точно так же, как на вечеринках Гэтсби, где до изнеможения веселилась вся «прогрессивная и уважаемая публика» Нью-Йорка.

А кто из медиасферы не хотел бы оказаться в «узком круге посвященных» и получить доступ к закрытым вечеринкам? Тем более, что владельцы изданий требуют лишь продающихся новостей, а их легче всего создавать, очерняя неугодных хозяевам вечеринок и незаметно улучшая имидж тех, кто при поддержке власти строит свои многомиллиардные бизнесы. Разумеется, реальную работу по формированию имиджа выполняют профессиональные PR-специалисты, и, вполне возможно, среди них есть и автор идеи вечеринок «диджея Министра».

Ученик Фрейда Альфред Адлер описывал стремление к власти как способ компенсировать комплекс неуверенности и собственной несостоятельности. Те, кто укрепляет свою неуверенность за счет власти, воспринимают любое внешнее воздействие как угрозу личному выживанию и реагируют соответственно - не анализируя поступающие сигналы, а выстраивая защиту от них.