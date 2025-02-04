Министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет считает, что надо вкладываться в экономику Украины, чтобы помочь ей победить в войне с Россией и не допустить «худого мира», который в нынешней ситуации хуже катастрофы. Украинский журналист и блогер Роман Цимбалюк пообщался с ним в посольстве Эстонии в Украине.
Владимир Свет на острый вопрос украинского блогера: мой родной язык тоже русский, корни в Украине и Беларуси (1)
Владимир Свет находился с официальным визитом в Украине несколько дней, побывав в Одессе и Киеве.
Морские планы
Главной целью этой поездки стал анализ шагов в вопросах восстановления морской индустрии Украины. Это план, рассказал Свет, составили чиновники и специалисты из Эстонии и из Украины, люди, работающие в морской сфере.
«Это план на 600 миллионов евро, как поддержать, во-первых, украинские ВМС в самых важных операциях, которые у них сейчас есть, и как поддержать украинскую морскую инфраструктуру, чтобы она могла функционировать во время и после войны», - пояснил Владимир Свет.
Цимбалюк удивленно спросил: «Вы точно министр инфраструктуры или министр обороны?» На что получил четкий ответ: «Я министр инфраструктуры, но у нас есть внутренняя шутка в правительстве, такая грустная шутка, что сегодня у нас все должны быть немножко министрами обороны. Моя коллега, которая отвечает за здравоохранение, точно так же занимается вопросами военной медицины и договаривается о том, с какими больницами, например, Эстония будет сотрудничать в случае военного конфликта. И, с другой стороны, занимается сотрудничеством с украинскими больницами. И этот пример справедлив для всех министров всех сфер».
Возвращаясь к «морскому» плану, Свет уточнил, что на сегодняшний день уже есть решение о его финансовой поддержке со стороны Эстонии. Речь идет о небольшой его части, которая касается инвестиций в ИТ и логистической сферы. «Также мы договорились о том, чтобы вместе с украинскими коллегами представить этот план другим потенциальным инвесторам. Мы уже это делали в отношении многих стран, и не только Евросоюза, а морских держав - таких, как Канада, Япония, Северная Корея (министр имел в виду Южную Корею - прим. ред.), Саудовская Аравия. И я надеюсь, что этот визит поможет сделать следующие шаги и в итоге перейти к реализации плана», - добавил он.
Свет уточнил, что на сегодняшний день уже составлен список необходимого примерно на 150 миллионов евро. «Я очень надеюсь, что нам удастся постепенно начать это в Украину доставлять», - добавил Свет.
Но смысл инвестировать, если прилетят российские ракеты и все уничтожат, как уже бывало? - задал журналист свой следующий, частично провокационный, частично риторический вопрос.
На это Владимир Свет привел два примера: «Я знаю как минимум два эстонских предприятия, которые во время войны не только продолжают работать в Эстонии, но и инвестируют в Украину. Это судостроительный завод BLRT и компания Skinest, занимающаяся железными дорогами. Это просто как пример того, как мы должны подходить к вопросу. Украина - огромная страна, и пока здесь не побываешь, не можешь понять, что на самом деле работающая экономика - это то, что нужно Украине, чтобы победить».
В качестве второго примера Владимир Свет рассказал о своей недавней поездке в Черноморский порт в Одессе: «Вечером туда был прилет дрона, как раз на ту самую инфраструктуру, которую мы осматривали. Ничего не остановилось, люди не разбежались, люди продолжили работать. И, знаете, наверное, это для меня было одним из самых сильных впечатлений, что несмотря на обстрелы, на разрушение, порты большой Одессы сегодня обслуживают, я так понимаю, даже больше товаров, чем до начала войны».
Поддержка от США
Украинского журналиста волновал вопрос, есть ли риск, что Европа останется без поддержки США. Владимир Свет считает, что страны Евросоюза «слишком долго и много видели в Соединенных Штатах Америки золотой ключ к решению проблемы своей безопасности». «Я сам помню, как в каких-то политических обсуждениях говорилось, что НАТО - это наш зонтик. Мне кажется, что приход республиканцев к власти каждый раз напоминает Европе, мы сами должны нести ответственность за свою безопасность», - пояснил он.
Владимир Свет считает, что причина, по которой у Украины много друзей, помимо прочего, заключается в том, что мировое сообщество видит, что Украина сама себя защищает и хочет это делать. «Европа должна показать точно такой же сигнал, и поэтому лично я думаю, что это хорошо, что Дональд Трамп, еще даже не придя официально на пост президента, сказал, что страны Европы должны снова задуматься о поднятии оборонных расходов, - сказал Свет. - И у нас в Эстонии тоже началась дискуссия о том, что, может быть, мы должны эту цифру довести до 5% от ВВП. Странно, конечно, что у нас этой дискуссии не было раньше, но все-таки отмечу, что Эстония здесь является одним из лидеров».
Российская пропаганда в Эстонии
Роман Цимбалюк озвучил мнение, что русскоязычное население Эстонии - это «ждуны», которые поддерживают Путина.
«Я тоже часть русскоязычного населения Эстонии, - парировал Владимир Свет. - Мой родной язык русский, мои корни в Украине, Беларуси, есть еврейские корни, и поэтому я думаю, что все зависит от человека».
«Да, в Эстонии есть люди, которые, наверное, разделяют взгляды Владимира Путина и, видимо, большинства россиян, на мировую политику. Но в Эстонии очень много русскоязычных людей, которые активно поддерживают Украину и не только на словах, но и реальными делами, - пояснил он. - Я думаю, что в эстонском обществе есть много русскоязычных людей, которые не могут точно сказать, какая у них позиция. Социологические опросы показывают, что многие просто боятся на эту тему говорить, потому что это создает у них конфликты в семье, скорее всего, это создает у них какие-то конфликты идентичности».
Однако, замечает Свет, сейчас такое время, что надо уже начать эти конфликты идентичности преодолевать. «Те люди, с которыми я общаюсь, не поддерживают Владимира Путина, не поддерживают Российскую Федерацию. Насколько активно можно их назвать патриотами Украины, ЕС и Эстонии, я не знаю, но я уверен, что большинство русскоязычных жителей Эстонии выступают за то, чтобы не было войны», - отметил он.
«Я думаю, что наша задача сделать так, чтобы они понимали, что победа Украины - это самый лучший, самый правильный, самый нужный сценарий окончания этой войны, потому что худой мир может в итоге привести к еще большей катастрофе», - подытожил он.