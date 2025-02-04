Дональд Трамп, еще даже не вступив официально в должность президента, сказал, что страны Европы должны снова задуматься о поднятии оборонных расходов. Фото: RS/MPI/Capital Pictures/Scanpix

Владимир Свет считает, что причина, по которой у Украины много друзей, помимо прочего, заключается в том, что мировое сообщество видит, что Украина сама себя защищает и хочет это делать. «Европа должна показать точно такой же сигнал, и поэтому лично я думаю, что это хорошо, что Дональд Трамп, еще даже не придя официально на пост президента, сказал, что страны Европы должны снова задуматься о поднятии оборонных расходов, - сказал Свет. - И у нас в Эстонии тоже началась дискуссия о том, что, может быть, мы должны эту цифру довести до 5% от ВВП. Странно, конечно, что у нас этой дискуссии не было раньше, но все-таки отмечу, что Эстония здесь является одним из лидеров».

Российская пропаганда в Эстонии

Роман Цимбалюк озвучил мнение, что русскоязычное население Эстонии - это «ждуны», которые поддерживают Путина.

В 2017 году скульптор из Нидерландов Маргрит ван Брифорт создала фигуру Homunculus Loxodontus для выставки в городе Лейден. По задумке автора, ее работа олицетворяла людей, сидящих в очереди в поликлинике. Позже существо прозвали "Ждун". Фото: margrietvanbreevoort.com

«Я тоже часть русскоязычного населения Эстонии, - парировал Владимир Свет. - Мой родной язык русский, мои корни в Украине, Беларуси, есть еврейские корни, и поэтому я думаю, что все зависит от человека».

«Да, в Эстонии есть люди, которые, наверное, разделяют взгляды Владимира Путина и, видимо, большинства россиян, на мировую политику. Но в Эстонии очень много русскоязычных людей, которые активно поддерживают Украину и не только на словах, но и реальными делами, - пояснил он. - Я думаю, что в эстонском обществе есть много русскоязычных людей, которые не могут точно сказать, какая у них позиция. Социологические опросы показывают, что многие просто боятся на эту тему говорить, потому что это создает у них конфликты в семье, скорее всего, это создает у них какие-то конфликты идентичности».

Однако, замечает Свет, сейчас такое время, что надо уже начать эти конфликты идентичности преодолевать. «Те люди, с которыми я общаюсь, не поддерживают Владимира Путина, не поддерживают Российскую Федерацию. Насколько активно можно их назвать патриотами Украины, ЕС и Эстонии, я не знаю, но я уверен, что большинство русскоязычных жителей Эстонии выступают за то, чтобы не было войны», - отметил он.

«Я думаю, что наша задача сделать так, чтобы они понимали, что победа Украины - это самый лучший, самый правильный, самый нужный сценарий окончания этой войны, потому что худой мир может в итоге привести к еще большей катастрофе», - подытожил он.