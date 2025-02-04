МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ Здание Министерства обороны Эстонии как памятник судьбоносным ошибкам

В редакционной статье Eesti Ekspress, вышедшей на прошлой неделе, говорится, что более высокие расходы на оборону могут не сдержать врага, и приводится пример Эстонии перед Второй мировой войной, когда на оборону тратилась пятая часть государственного бюджета (в процентах от ВВП, примерно столько же, сколько сегодня), но войну предотвратить не удалось. В том числе и потому, что мы находились в международной изоляции.

На первый взгляд это звучит как интересное сравнение, но при ближайшем рассмотрении следует признать, что сравнивать расходы Эстонии на оборону до Второй мировой войны с сегодняшними - это то же самое, что сравнивать кабак и банк и говорить, что это одно и то же учреждение, потому что в оба этих места несут свои деньги.

Оборонный бюджет Эстонии перед Второй мировой войной тратился в основном на содержание армии, боевые запасы не пополнялись, а обновление систем вооружения и закупка боеприпасов безнадежно задерживались.

Более подробно вопрос расходов на оборону в 1930-е годы рассматривал военный историк Урмас Сало, чья магистерская диссертация была защищена в Тартуском университете в 2005 году («Готовность Сил обороны Эстонии к войне и возможности сопротивления в 1939 году»). Она также дает и хороший обзор финансирования национальной обороны того времени. Это обсуждалось и где-то еще, но Сало делает это наиболее подробно.