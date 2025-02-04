Сравнивать оборонные расходы Эстонии в межвоенный период с ситуацией нынешней войны - это то же самое, что сравнивать кабак и банк и говорить, что это одно и то же учреждение, потому что люди в оба этих места несут свои деньги. Однако членство Эстонии в НАТО усиливает ощущение важности инвестиций в нашу собственную обороноспособность, а не ослабляет его, считает редактор Меэлис Ойдсалу.
МЕЭЛИС ОЙДСАЛУ ⟩ Здание Министерства обороны Эстонии как памятник судьбоносным ошибкам
В редакционной статье Eesti Ekspress, вышедшей на прошлой неделе, говорится, что более высокие расходы на оборону могут не сдержать врага, и приводится пример Эстонии перед Второй мировой войной, когда на оборону тратилась пятая часть государственного бюджета (в процентах от ВВП, примерно столько же, сколько сегодня), но войну предотвратить не удалось. В том числе и потому, что мы находились в международной изоляции.
На первый взгляд это звучит как интересное сравнение, но при ближайшем рассмотрении следует признать, что сравнивать расходы Эстонии на оборону до Второй мировой войны с сегодняшними - это то же самое, что сравнивать кабак и банк и говорить, что это одно и то же учреждение, потому что в оба этих места несут свои деньги.
Оборонный бюджет Эстонии перед Второй мировой войной тратился в основном на содержание армии, боевые запасы не пополнялись, а обновление систем вооружения и закупка боеприпасов безнадежно задерживались.
Более подробно вопрос расходов на оборону в 1930-е годы рассматривал военный историк Урмас Сало, чья магистерская диссертация была защищена в Тартуском университете в 2005 году («Готовность Сил обороны Эстонии к войне и возможности сопротивления в 1939 году»). Она также дает и хороший обзор финансирования национальной обороны того времени. Это обсуждалось и где-то еще, но Сало делает это наиболее подробно.
Короче говоря, оборонный бюджет Эстонии перед Второй мировой войной тратился в основном на содержание армии, боевые запасы не пополнялись, а обновление систем вооружения и закупка боеприпасов безнадежно задерживались.
В 1920-е годы люди в основном жили за счет запасов, оставшихся после окончания Освободительной войны, затем мировой экономический кризис докатился и до Эстонии, из-за чего модернизация и приобретение запасов были отложены. Вместо этого в 1930-е годы деньги были «утоплены в море» в виде закупки подводных лодок «Калев» и «Лембит», и было установлено авторитарное правление.
В 1939 году на улице Сакала было построено огромное здание офицерского клуба. В настоящее время оно оказывается слишком большим даже для Министерства обороны, поэтому половина его продолжает сдаваться в аренду театру.
Приобретение подводных лодок, возможно, не было неправильным решением с чисто морской точки зрения, но все развитие потенциала должно осуществляться в соответствии с общей картиной обороноспособности страны. В 1938 году были предприняты более серьезные усилия по восстановлению деградировавшей боеспособности армии, да и тогда планировалось восстановить военную оборону только к 1944 году! Действительно, некоторые резервы еще имелись со времен Освободительной войны, но не до такой степени, чтобы воодушевление тогдашнего политического руководства Эстонии было оправданным.
|Бюджетный год
|Расходы Минобороны (млн крон)
|Оборонный фонд (млн)
|Всего (млн крон)
|Доля от ВВП (%)
|1934/35
|16,784
|-
|16,784
|4,3
|1935/36
|14,961
|0,128
|15,089
|3,6
|1936/37
|19,659
|0,814
|20,473
|4,3
|1937/38
|21,439
|1,068
|22,507
|4,2
|1938/39
|22,239
|6,102
|28,341
|5,1
|1939/40
|29,669
|6,720
|36,389
В 1939 году на улице Сакала было построено огромное здание офицерского клуба. В настоящее время оно оказывается слишком большим даже для Министерства обороны, поэтому половина его продолжает сдаваться в аренду театру. Я прожил в этом доме 21 год и задавался вопросом, почему же настолько печальный и глупый памятник завещали нам довоенные руководители сферы обороны.
Даже эта оставшаяся подводная лодка «Лембит» до сих пор забирает у государства непомерные суммы. Только поднять ее из воды перед тем, как 15 лет назад она была помещена в Морской музей, стоило более 300 000 евро (при нынешнем уровне цен это можно сравнить с полумиллионом евро). Сомнительно, что в ангар для гидросамолетов вложили бы столько денег, если бы «Лембита» не нужно было выставлять напоказ. Сейчас о «Лембите» говорят как о примере воли Эстонии к самозащите и передовой военной мысли. Однако этот пример носит в некотором роде проблемный характер.
В 1938 году был утвержден план модернизации национальной обороны и создан Фонд национальной обороны. Обширная продажа оружия Испании в период гражданской войны 1936-1939 годов (на общую сумму около 17 млн крон) позволила быстрее приобретать новое вооружение и технику и обновлять имеющийся арсенал вне средств текущего государственного бюджета. Но это также покрыло лишь небольшую часть накопленного оборонного долга в виде нереализованных инвестиций.
Сегодняшняя Эстония извлекла уроки из предыдущих неудач, и прошлогодний «спор о боеприпасах» также стал тому подтверждением. Структура оборонных расходов существенно отличается от той, что была тогда, сейчас половина оборонного бюджета уходит на закупку техники, боеприпасов и технологий, т.е. на то, что не удалось сделать Константину Пятсу и Йохану Лайдонеру. По своему показателю доли финансирования сил быстрого реагирования НАТО (четвертая часть) мы также входим в число лидеров в международном сравнении.
Поддержка союзников также делает более значимыми инвестиции в наши собственные оборонные возможности, поскольку больше не существует аргумента «о, мы все равно слишком маленькие», за которым можно было бы спрятаться.
Таким образом, простого исторического сравнения уровня расходов на оборону недостаточно, чтобы утверждать, что высокие затраты не сдерживают противника, необходимо посмотреть на фактические затраты. Гораздо более важным, чем уровень расходов на оборону, является фактическая боеспособность Сил обороны, сопоставимая во времени. Без запаса боеприпасов нет боеспособности, и сегодняшние Силы обороны в этом отношении гораздо более боеспособны.
Проценты не являются защитой, и денег будет недостаточно, если структура затрат неправильная. Кроме того, нужна воля и поддержка союзников. Что касается последнего, то в этой связи порой делается странный вывод - мол, поскольку у нас есть союзники по НАТО, нам самим не приходится прилагать столько уж усилий для финансирования обороны. В действительности же скорее все наоборот: поддержка союзников также делает более значимыми инвестиции в наши собственные оборонные возможности, поскольку больше не существует аргумента «о, мы все равно слишком маленькие», за которые можно было бы спрятаться.