Мне тоже до сих пор тяжело поверить, что соответствующую дискуссию в Эстонии мы должны были начать с казуса российского патриарха, а не какого-нибудь привычного головореза из пустыни на Ближнем Востоке, который вцепившись грязными кровавыми лапами в Священный Коран, обещает на камеру принести смерть всем, кого он считает неверными и вероотступниками, на полные, по его мнению, разврата и скверны улицы европейских городов.

Никаких отличий абстрактного псевдомусульманского палача от главного позора православного мира - московского патриарха Кирилла (Гундяева) - я лично не нахожу. Поэтому я склоняюсь в юридической оценке ограничительных мер, призванных прервать любые связи с возглавляемой Кириллом религиозной организации, на сторону МВД.

План министерства основан на важнейших принципах нашей Конституции, защищает мир и общественную безопасность, а также противодействует распространению экстремистской идеологии. Или просто, как писал Пушкин: «Нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит».

Важно отметить, что этот подход будет применяться и далее в ситуации, когда религиозные организации будут прямо находиться в подчинении экстремистских и террористических групп.

Никакие ссылки на тысячелетнюю историю православия, при этом, не будут играть никакой роли, потому что силой захватившие власть в церкви пособники военных преступников не могут рассчитывать на защиту своей противоправной деятельности со стороны закона.

Адвокаты Пюхтицкого монастыря обратились к министру Лаури Ляэнеметсу Адвокаты Стивен-Христо Эвестус и Артур Князев заявляют, что глава МВД нарушает Конституцию Эстонии и оказывает давление на монахинь, требуя разорвать связи с Московским патриархатом. «Государство вынуждает монахинь идти против своей веры, заставляя их менять каноническую подчиненность. Это создает опасный прецедент для всей правовой системы Эстонии», - считают адвокаты. Пюхтицкий монастырь, основанный в 1891 году, - единственный действующий православный женский монастырь в Эстонии. По словам адвокатов, требование смены юрисдикции означает вмешательство в религиозные убеждения и идентичность его насельниц. В письме адвокаты напоминают, что статья 40 Конституции Эстонии гарантирует свободу совести, вероисповедания и мысли. «Каждый имеет право исповедовать свою религию свободно, индивидуально или коллективно», - подчеркивают они. Адвокаты считают, что попытки изменить статус монастыря связаны с политическими мотивами, а не с реальной угрозой безопасности. В письме не уточняется, о каких именно политических мотивах идет речь. Они предупреждают, что вмешательство властей в религиозные дела подрывает основы правового государства. «Эстонское правительство не должно нарушать фундаментальные принципы ради политической выгоды. Даже если заявления Московского патриархата вызывают споры, это не повод ограничивать права монахинь», - заявляют они. Они подчеркивают, что свобода вероисповедания не может зависеть от политических решений. «Монахини должны иметь возможность жить по своим религиозным убеждениям. Их деятельность не угрожает национальной безопасности», - заявляют Эвестус и Князев.