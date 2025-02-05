Призыв хоть немного бояться Бога, вроде бы, не должен восприниматься как нарушение права вероисповедания, гарантированного статьей 40 Конституции Эстонской Республики. Я убежден, что Христос не завещал проводить геноцид мирного населения и убивать женщин, детей и стариков, пишет юрист Евгений Криштафович.
Если кто-то верит в обратное и молится за джихад, то Конституция, в отличие от морали, и правда не запрещает подобных действий. Однако публичное распространение таких убеждений вступает в противоречие с целым рядом конституционных гарантий.
С юридической точки зрения ситуация выглядит намного яснее: ни одна конституция демократического государства не просто не защищает деятельность организаций, которые ведут пропаганду войны, насилия и геноцида, а прямо обязывает законодателя и правоприменителей препятствовать подобной деятельности всеми доступными средствами, обеспечивая общественную безопасность и мир в более широком понимании.
Если брать Конституцию Эстонской Республики, то доктрина внутреннего и внешнего мира возведена в её преамбуле в одну из основополагающих целей государства, которое было воссоздано после полувековой советской оккупации.
Возникает вопрос: как быть в ситуации, когда государство обязано защищать мир, а одна организация отстаивает своё право иметь канонические связи с церковью, которая призывает паству к геноциду и совершению других военных преступлений, опираясь на «свободу совести»?
Подпадает ли отсутствие совести под гарантии свободы совести? Этот вопрос подводит нас к серьёзной юридической дилемме, которую адвокаты Эвестус и Князев обозначили в своём открытом письме министру внутренних дел, как «разрушение основ Эстонской Республики».
Я с такой радикальной оценкой не согласен. Правительства Франции, Германии, Соединённого Королевства и многих других стран приняли строгие меры против мечетей и религиозных объединений, которые проповедуют экстремизм.
Мне тоже до сих пор тяжело поверить, что соответствующую дискуссию в Эстонии мы должны были начать с казуса российского патриарха, а не какого-нибудь привычного головореза из пустыни на Ближнем Востоке, который вцепившись грязными кровавыми лапами в Священный Коран, обещает на камеру принести смерть всем, кого он считает неверными и вероотступниками, на полные, по его мнению, разврата и скверны улицы европейских городов.
Никаких отличий абстрактного псевдомусульманского палача от главного позора православного мира - московского патриарха Кирилла (Гундяева) - я лично не нахожу. Поэтому я склоняюсь в юридической оценке ограничительных мер, призванных прервать любые связи с возглавляемой Кириллом религиозной организации, на сторону МВД.
План министерства основан на важнейших принципах нашей Конституции, защищает мир и общественную безопасность, а также противодействует распространению экстремистской идеологии. Или просто, как писал Пушкин: «Нельзя молиться за царя Ирода – Богородица не велит».
Важно отметить, что этот подход будет применяться и далее в ситуации, когда религиозные организации будут прямо находиться в подчинении экстремистских и террористических групп.
Никакие ссылки на тысячелетнюю историю православия, при этом, не будут играть никакой роли, потому что силой захватившие власть в церкви пособники военных преступников не могут рассчитывать на защиту своей противоправной деятельности со стороны закона.
Адвокаты Пюхтицкого монастыря обратились к министру Лаури Ляэнеметсу
Адвокаты Стивен-Христо Эвестус и Артур Князев заявляют, что глава МВД нарушает Конституцию Эстонии и оказывает давление на монахинь, требуя разорвать связи с Московским патриархатом.
«Государство вынуждает монахинь идти против своей веры, заставляя их менять каноническую подчиненность. Это создает опасный прецедент для всей правовой системы Эстонии», - считают адвокаты.
Пюхтицкий монастырь, основанный в 1891 году, - единственный действующий православный женский монастырь в Эстонии. По словам адвокатов, требование смены юрисдикции означает вмешательство в религиозные убеждения и идентичность его насельниц.
В письме адвокаты напоминают, что статья 40 Конституции Эстонии гарантирует свободу совести, вероисповедания и мысли. «Каждый имеет право исповедовать свою религию свободно, индивидуально или коллективно», - подчеркивают они.
Адвокаты считают, что попытки изменить статус монастыря связаны с политическими мотивами, а не с реальной угрозой безопасности. В письме не уточняется, о каких именно политических мотивах идет речь. Они предупреждают, что вмешательство властей в религиозные дела подрывает основы правового государства.
«Эстонское правительство не должно нарушать фундаментальные принципы ради политической выгоды. Даже если заявления Московского патриархата вызывают споры, это не повод ограничивать права монахинь», - заявляют они.
Они подчеркивают, что свобода вероисповедания не может зависеть от политических решений.
«Монахини должны иметь возможность жить по своим религиозным убеждениям. Их деятельность не угрожает национальной безопасности», - заявляют Эвестус и Князев.