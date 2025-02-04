Sunly успешно прошла испытания Elering 30 января, что позволит компании приступить к оперативному регулированию частоты. Это необходимо для снижения рисков при отключении от российской энергосистемы.

В Эстонии до сих пор использовался в основном более медленный источник резервного питания, который в случае инцидента срабатывал бы в течение пяти минут. Батарея Sunly Pikkor может использоваться для регулировки частоты на новом высокоскоростном рынке aFRR (Автоматический резерв восстановления частоты, automatic Frequency Restoration Reserve). Крупнейший в Эстонии аккумулятор может реагировать на изменения частоты электросети всего за 30 секунд. Это означает, что с момента открытия рынка Sunly сможет предоставлять Elering услуги по регулированию для балансировки энергосистемы и поддержания частоты на уровне 50 Гц.

По словам Клауса Пилара, генерального директора Sunly Estonia, синхронизация с континентальной европейской сетью - это исторический шаг для Эстонии, который также влечет за собой большую ответственность за поддержание стабильности электросети.

«Мы рады, что Sunly может поддержать быстрое реагирование и, таким образом, энергетическую безопасность с помощью наших решений по хранению энергии. Батарея Pikkor - единственное работающее решение в Эстонии, способное стабилизировать энергосистему за столь короткое время, и это большая ответственность и возможность для нас», - добавил Пилар.

В дополнение к существующей батарее Pikkor компания Sunly активно инвестирует в новые проекты по хранению энергии, чтобы поддержать стабильность энергосистемы и способствовать увеличению использования возобновляемых источников энергии.

8 февраля 2025 года Эстония отключит свою электросистему от российского диапазона частот и перейдет к независимому управлению частотами совместно с Латвией и Литвой. Этот шаг повышает энергетическую безопасность, но также возлагает большую ответственность за поддержание стабильности электросистемы и наличие резервов.

Балтийской энергосистеме после отключения от российской сети потребуется не менее 109 МВт резервов быстрой частоты. Хотя в Эстонии имеются различные резервные мощности, они не всегда могут быть доступны, поэтому развитие как крупных, так и мелких накопителей энергии крайне важно.