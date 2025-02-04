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Есть пострадавшие: в доме призрения упал лифт, в котором находились три человека

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Руководитель дома призрения Эстер Паап с одним из проживающих. Фото не имеет отношения к происшествию, случившемуся в понедельник.
Руководитель дома призрения Эстер Паап с одним из проживающих. Фото не имеет отношения к происшествию, случившемуся в понедельник. Фото: Mati Määrits/Lõuna-Eesti Postimees

В понедельник в 18:50 спасатели получили сообщение из дома призрения Piigaste Südamekodu, который находится в волости Канепи. По словам руководителя дома призрения Эстер Паап, из-за неисправности лифт упал с третьего этажа и застрял между первым и цокольным этажами.

«В лифте находились три сотрудника учреждения, у двоих переломы ног. Все они были в шоке. Я в тот момент уже была дома и попросила сотрудников вызвать спасателей. Также на место приехала скорая помощь. Спасатели смогли открыть дверь лифта на уровне подвала и эвакуировать работников», - рассказала Паап.

По ее словам, экспертиза еще проводится. «Представители компании по обслуживанию лифта уже приезжали, выясняют обстоятельства. Ранее случались мелкие неисправности, но сотрудники фирмы всегда приезжали и выполняли техническое обслуживание. Лифт был установлен в 2010 или 2011 году», - отметила руководитель.

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