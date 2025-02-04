В понедельник в 18:50 спасатели получили сообщение из дома призрения Piigaste Südamekodu, который находится в волости Канепи. По словам руководителя дома призрения Эстер Паап, из-за неисправности лифт упал с третьего этажа и застрял между первым и цокольным этажами.
Для подписчиков
Есть пострадавшие: в доме призрения упал лифт, в котором находились три человека
«В лифте находились три сотрудника учреждения, у двоих переломы ног. Все они были в шоке. Я в тот момент уже была дома и попросила сотрудников вызвать спасателей. Также на место приехала скорая помощь. Спасатели смогли открыть дверь лифта на уровне подвала и эвакуировать работников», - рассказала Паап.