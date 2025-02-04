Есть пострадавшие: в доме призрения упал лифт, в котором находились три человека

«В лифте находились три сотрудника учреждения, у двоих переломы ног. Все они были в шоке. Я в тот момент уже была дома и попросила сотрудников вызвать спасателей. Также на место приехала скорая помощь. Спасатели смогли открыть дверь лифта на уровне подвала и эвакуировать работников», - рассказала Паап.