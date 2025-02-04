Осталось всего несколько дней до десинхронизации: какие заправки Circle K будут работать в случае отключения электроэнергии?

Являясь поставщиком жизненно важной услуги, Circle K поддерживает работу станций с автономными и стационарными генераторами в Харьюмаа, Ярвамаа, Тартумаа, Рапламаа и Пылвамаа, охватывая большую часть континентальной Эстонии. Список заправочных станций, оснащенных генераторами, можно найти на сайте предприятия.

«Возможность заправки в случае отключения электроэнергии предусмотрена для всех клиентов, но в первую очередь для экстренных служб и других предприятий, оказывающих жизненно важные услуги, - пояснил директор по продажам моторного топлива Circle K Раймо Вахтрик. - Для заправки предприятиям необходимо заключить с нами договор на обслуживание бизнес-клиентов, на основании которого мы сможем обеспечивать их топливом даже в чрезвычайных ситуациях - либо оплатить топливо наличными или банковской картой».

Частным лицам Вахтрик рекомендует перед выходными заправить машины, чтобы при необходимости поехать куда-то не остаться без топлива. Владельцам загородных домов, у которых есть личные генераторы на случай отключения электроэнергии, следует убедиться, что у них имеется необходимое количество жидкого топлива для их работы.

«Надеемся, что подключение к частотной зоне континентальной Европы пройдет быстро, без происшествий и не создаст для людей неудобств. Мы в любом случае будем держать наши заправочные станции открытыми в выходные, однако, на случай, если в масштабах всей страны из-за отключения электроэнергии станет невозможно оплачивать покупки банковскими картами, стоит заранее запастись небольшим количеством наличных», - посоветовал Вахтрик.

Таким же образом компания Circle K подготовилась к возможной чрезвычайной ситуации, вызванной отключением электроэнергии, в Латвии и Литве, где в выходные автономное электроснабжение будет обеспечено в шести автозаправочных станциях в Латвии и на пятнадцати - в Литве.

Фото: Circle K