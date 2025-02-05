Потребность в психологической помощи в Эстонии растет, а количество специалистов - нет. Жизнь многих людей в последние годы становится все труднее, но отправиться к терапевту все-таки можно и нужно, пишет журналист Диана Харламова.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ Кажется, нам всем пора к психологу
Совсем скоро я отмечу свой год в терапии. Для особо продвинутых это не такая большая цифра - кто-то посещает психологов годами, наблюдая, как жизнь становится лучше, цветы начинают пахнуть вкуснее, а слякоть на улице уже не раздражает так сильно.
Все индивидуально: кому-то необходимо долго и много «исповедоваться», прежде чем внутри наступит хоть отдаленное подобие покоя. Кто-то справляется за каких-то полгода и дальше уверенно идет по дороге жизни, перестав писать в Facebook токсичные комментарии под чужими постами в стиле «А зачем мне это знать?» и «Она все равно жирная».
Один из базовых принципов психотерапии звучит так: «Я - ок, ты - ок». И, Боже нас всех сохрани, чем раньше мы к этому придем, тем больше времени у нас останется пожить классную жизнь в этом бренном мире, полном душевно нездоровых.
Кстати, о количестве нездоровых. Есть теория о том, что большинство людей, которым совершенно точно необходимо обратиться к специалисту, никогда к нему не попадут - по самым разным причинам.
Отсутствие базовых навыков самоанализа, стыд за необходимость получить помощь извне, боязнь осуждения и, конечно, деньги, которые очень жалко. Я постоянно слышу аргумент о нецелесообразности отдавать немаленькие суммы специалисту, ведь Христос в храме или Санек за пивом выслушают и поддержат ничуть не хуже - притом абсолютно бесплатно. В Эстонии к аргументам «против» добавились еще и нечеловеческие очереди.
Я не стану переубеждать тех, кто уверен, что психолог нафиг не нужен (спасибо терапии за это). Но попробую немного вдохновить тех, кто не раз задумывался о походе к специалисту, но столкнулся с опасениями и, главное, неуверенностью в том, что оно того стоит. Поверьте, стоит.
За почти год еженедельного посещения психолога я многому научилась. Искать опору в себе, заботиться о себе и быть для себя лучшим другом. Ориентироваться в большинстве случаев на свои чувства и желания, а не внешние факторы. Справляться с болью, чувством одиночества, обиды и несправедливости. Легче воспринимать негатив окружающего мира.
Терапия помогла мне встать на собственные ноги, отбросив, наконец, деструктивные костыли в виде алкоголя, наркотиков, избегания проблем, гиперконтроля и многого другого. Теперь я могу ходить. Хотя, конечно, это не значит, что я никогда не падаю.
Внутреннее состояние стало намного стабильнее, несмотря на довольно нестабильную жизнь. Наконец-то мир стал казаться таким, какой он есть: разным. Не плохим или хорошим, а просто реальным и настоящим. Не черно-белым, а разноцветным. Такими же стали люди - комплексными, а не просто плохими или хорошими. Ушла тревожность, страхи за будущее, вина за прошлое, чувство смятения в настоящем.
Нет, жизнь не превратилась в блестящую, переливающуюся радугу. Нет, я не постигла абсолютный дзен, не стала спокойным удавом и не готова стать лайф-коучем для заблудших овец в Instagram (с другой стороны, может именно это и является главным показателем эффективности терапии?).
Да, я все еще теряю над собой контроль, говорю гадости, злюсь и грущу. А если сесть рядом со мной, когда я веду машину, можно подумать, что я не к терапевту ходила год, а провела последние восемь лет на зоне. Но в остальном мне просто стало... хорошо. Сомнений стало меньше, понимания - больше. Все это абсолютно стоило потраченного времени, усилий и, конечно, денег.
Это стоит каждого потраченного цента
Кстати, о деньгах. Один сеанс у терапевта обходится мне в 50 евро, за месяц уходит 200. Для кого-то эта сумма незначительна, а для кого-то выделить такие деньги из месячного бюджета - чересчур.
Опасения по поводу зря потраченных денег беспокоили меня больше всего. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю: не жалею ни цента. А если вы, так же как и я, имеете ограниченный бюджет, то есть смысл поискать специалиста онлайн - цены могут быть ниже, потому что ему не нужно платить за аренду кабинета. В интернете великое множество профессионалов, главное - сделать тщательный и продуманный ресерч. Потратьте на это время.
Я часто слышу, что люди не хотят заниматься онлайн - мол, эффективность падает. Но практика показывает, что абсолютно точно можно установить отличный контакт и через экран. Стоит попробовать.
Также со специалистом всегда можно договориться о частоте встреч - возможно, вам и ему подойдет два сеанса в месяц. Все обсуждаемо, главное - не бояться спрашивать. Если есть возможность найти деньги, отказавшись от каких-то не самых необходимых вещей, может, есть смысл это сделать.
Ни одна новая кофта и ни одно путешествие не приносило мне столько умиротворения и спокойствия, сколько пара часов работы с терапевтом. Мне все еще приходится выбирать и отказываться от чего-то, но мое душевное здоровье - моя главная ответственность.
Это не первый опыт терапии в моей жизни, но первый настолько удачный. Методом проб и ошибок с третьего раза мне удалось найти «своего» психотерапевта. Многих это тоже останавливает. Но если вы несколько лет искали «своего» мастера маникюра, депиляции или автомеханика, может, и тут стоит попробовать.
В конце концов, если у вас защемило шею, вы пойдете к неврологу, а если болит зуб - к стоматологу. В следующий раз, когда поймете, что у вас болит голова, задумайтесь о том, чтобы отправиться к психологу. Не пожалейте на это времени и найдите на это деньги. Сделайте душевное здоровье приоритетом, и через год тоже скажете себе «спасибо».
Потому что жизнь без постоянной головной боли - она, может, и не переливается всеми цветами радуги, но она ОК. И это - самое прекрасное чувство на свете!