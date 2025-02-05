ДИАНА ХАРЛАМОВА Кажется, нам всем пора к психологу

Да, я все еще теряю над собой контроль, говорю гадости, злюсь и грущу. А если сесть рядом со мной, когда я веду машину, можно подумать, что я не к терапевту ходила год, а провела последние восемь лет на зоне. Но в остальном мне просто стало... хорошо. Сомнений стало меньше, понимания - больше. Все это абсолютно стоило потраченного времени, усилий и, конечно, денег.

Это стоит каждого потраченного цента

Кстати, о деньгах. Один сеанс у терапевта обходится мне в 50 евро, за месяц уходит 200. Для кого-то эта сумма незначительна, а для кого-то выделить такие деньги из месячного бюджета - чересчур.

Опасения по поводу зря потраченных денег беспокоили меня больше всего. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю: не жалею ни цента. А если вы, так же как и я, имеете ограниченный бюджет, то есть смысл поискать специалиста онлайн - цены могут быть ниже, потому что ему не нужно платить за аренду кабинета. В интернете великое множество профессионалов, главное - сделать тщательный и продуманный ресерч. Потратьте на это время.

Я часто слышу, что люди не хотят заниматься онлайн - мол, эффективность падает. Но практика показывает, что абсолютно точно можно установить отличный контакт и через экран. Стоит попробовать.