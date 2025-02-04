В ЕС собираются пересмотреть запрет на высылку просителей убежища в страны, где им угрожает опасность

Об этом сообщила в понедельник, 3 февраля, газета The Times со ссылкой на документ, оказавшийся в ее распоряжении.

По данным издания, все больше государств ЕС склоняются к тому, что конвенция, которая была принята в 1951 году и подписана 144 странами, уже не соответствует своему назначению.

«Следует отметить, что эти принципы были разработаны по окончании Второй мировой войны и характеризовались совершенно иной геополитической ситуацией, чем сегодня», - говорится в дипломатическом документе, с которым ознакомилась The Times.

Газета поясняет, что принцип, запрещающий высылать просителей убежища, в последние годы все чаще ставится под сомнение, так как европейские государства с трудом справляются с потоком ходатайств о предоставлении статуса беженца. По ее данным, только за 2024 год страны ЕС получили более одного миллиона прошений об убежище, а недовольство населения этой системой укрепило позиции националистических и радикально-популистских партий по всей Европе.

«Необходимо более широкое рассмотрение проблем»

В документе, который был подготовлен Польшей и 30 января вынесен на обсуждение министрами внутренних дел государств ЕС, говорится о необходимости пересмотреть подходы к международной защите.

«Необходимо более широко рассмотреть круг проблем, с которыми мы сталкиваемся. Отсутствие альтернатив приему заявлений на предоставление международной защиты и соблюдение принципа невыдворения, безусловно, требуют глубокого обсуждения», - цитирует документ The Times.

При этом газета отмечает, что этот документ предваряет другие похожие инициативы. Ожидается, что весной страны ЕС могут представить новые предложения по ускорению депортации просителей убежища, получивших отказ, а также беженцев и других мигрантов, совершивших преступления.