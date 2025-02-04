Сегодня около 4:15 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в деревне Метсапооле уезда Хяэдемеэсте, грузовик вылетел в кювет.
Авария на Via Baltica: грузовик вылетел в кювет
Когда стасатели и полиция прибыли на место, грузовик Mercedes-Benz с латвийскими номерами стоял поперек дороги и блокировал одну полосу движения. Из грузовика вытекло 400 литров топлива. Спасатели покрыли топливо абсорбентом.
По словам 56-летнего водителя грузовика, он потерял управление из-за скользкой дороги. Водитель был трезв, в аварии никто не пострадал. На место аварии был вызван эвакуатор.