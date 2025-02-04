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Авария на Via Baltica: грузовик вылетел в кювет

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Фото статьи
Фото: Lääne päästekeskus

Сегодня около 4:15 в Центр тревоги поступило сообщение, что на шоссе Таллинн-Пярну-Икла, в деревне Метсапооле уезда Хяэдемеэсте, грузовик вылетел в кювет.

Когда стасатели и полиция прибыли на место, грузовик Mercedes-Benz с латвийскими номерами стоял поперек дороги и блокировал одну полосу движения. Из грузовика вытекло 400 литров топлива. Спасатели покрыли топливо абсорбентом.

По словам 56-летнего водителя грузовика, он потерял управление из-за скользкой дороги. Водитель был трезв, в аварии никто не пострадал. На место аварии был вызван эвакуатор.

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