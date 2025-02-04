Путин организует в этом году свою версию конкурса Евровидение

Конкурс Интервидение должен пройти в Москве и ее окрестностях в этом году, передает государственное новостное агентство ТАСС.

Организацией конкурса будет заниматься Кремль. Председателем организационного комитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета, утверждающего результаты, стал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в декабре, что более 25 стран, включая несколько стран Латинской Америки, выразили интерес к участию в конкурсе.

Михаил Швыдкой, специальный представитель Путина по международному культурному сотрудничеству, сообщил, что 20 стран, включая все страны БРИКС, подтвердили свое участие в конкурсе, сообщает Moscow Times.

Организатор Евровидения, Европейский вещательный союз, заявил, что до тех пор, пока Россия продолжает агрессию против Украины, страна не будет допущена к конкурсу.

В Москве конкурс Интервидение проводился и в советское время - с 1965 по 1968 год, а затем с 1977 по 1980 год.