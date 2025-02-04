Агентство ООН по делам беженцев UNHCR совместно с партнерами опубликовало во вторник региональный план приема беженцев в связи с ситуацией в Украине на 2025 и 2026 годы.
В этом году на поддержку беженцев Эстонии потребуются шесть миллионов евро
План нацелен на изыскание в этом году 6,4 млн долларов США, или около 6,16 млн евро, для поддержки 37 000 беженцев в Эстония.
Это финансирование является частью более широкого запроса на сумму 1,2 млрд долларов США для оказания помощи 2,2 млн беженцев из Украины в 11 принимающих странах.
За последние три года Эстония проявила щедрость и солидарность, предложив беженцам из Украины безопасность, стабильность и возможность заново построить свою жизнь. Недавнее исследование UNHCR подчеркивает высокую социальную и экономическую интеграцию беженцев: многие сообщают, что их основные потребности удовлетворены.
По данным исследования, 69 процентов трудоспособных беженцев из Украины в Эстонии заключили официальный трудовой договор на постоянную работу. Кроме того, родители сообщили, что в 2023/2024 гг.
В 2018 учебном году 93 процента детей-беженцев в возрасте от 7 до 18 лет зарегистрированы в школах Эстонии. Исследование также показывает, среди прочего, что 90 процентов беженцев проживают в частном секторе, 91 процент имеют медицинскую страховку и 77 процентов поддерживают хорошие отношения с принимающим сообществом. Эти показатели свидетельствуют о благоприятной обстановке для беженцев из Украины в Эстонии.
Несмотря на эти позитивные тенденции, международная поддержка по-прежнему важна. Война на Украине, спровоцированная полномасштабным вторжением в Российскую Федерацию в феврале 2022 года, привела к крупнейшему и наиболее быстрорастущему кризису вынужденного перемещения в Европе со времен Второй мировой войны.
В настоящее время 6,8 млн беженцев из Украины покинули свою страну, и 92% из них зарегистрированы в Европе. Еще 3,6 миллиона человек были вынуждены переселиться в пределах Украины, их будущее неопределенно и полно опасностей. Российские атаки продолжают уносить жизни, ранить мирных жителей, разрушать дома и жизненно важную инфраструктуру, что подчеркивает острую необходимость защиты и оказания помощи тем, кто вынужден бежать.
«Мы должны продолжать оказывать поддержку миллионам беженцев из Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома. Во времена большой неопределенности Эстония оказала непоколебимую поддержку и проявила солидарность, когда это было больше всего необходимо. Мы продолжаем надеяться на лучшие дни в Украине. , но в то же время «нам необходимо обеспечить сохранение сильной поддержки», - заявила представитель UNHCR в странах Северной Европы и Балтии Анника Сандлунд.
Учитывая, что миллионы беженцев нуждаются в защите в принимающих странах, региональный план приема беженцев отдает приоритет дальнейшему предоставлению правового статуса и прав, инвестициям в социально-экономическую интеграцию и переходу от чрезвычайной помощи к долгосрочным стратегиям, которые интегрируют беженцев в национальные системы.
В Эстонии финансирование будет направлено на поддержку таких инициатив, как вовлечение молодежи, образовательные семинары для взрослых и детей, семинары по трудовым навыкам, языковые курсы, поддержка предпринимательства, содействие социальной сплоченности, психическое здоровье и психосоциальная поддержка, исследования и помощь работодателям в найме беженцев, транспортная помощь для беженцев, переезжающих в другие страны, временное размещение, обучение цифровым навыкам.
Использование услуг эстонского электронного правительства, онлайн-консультации по вопросам психического здоровья и расширенный доступ к первичной медицинской помощи и услугам психического здоровья.
План приема беженцев, координируемый UNHCR через модель координации работы с беженцами, объединяет 266 партнеров из 11 стран. Под руководством принимающего правительства учреждения ООН и субъекты гражданского общества продолжают дополнять усилия правительства и демонстрировать поддержку и солидарность с народом.
Несмотря на то, что чрезвычайная ситуация уже позади, постоянная солидарность и финансовая поддержка имеют решающее значение.