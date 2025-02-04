В этом году на поддержку беженцев Эстонии потребуются шесть миллионов евро

План нацелен на изыскание в этом году 6,4 млн долларов США, или около 6,16 млн евро, для поддержки 37 000 беженцев в Эстония.

Это финансирование является частью более широкого запроса на сумму 1,2 млрд долларов США для оказания помощи 2,2 млн беженцев из Украины в 11 принимающих странах.

За последние три года Эстония проявила щедрость и солидарность, предложив беженцам из Украины безопасность, стабильность и возможность заново построить свою жизнь. Недавнее исследование UNHCR подчеркивает высокую социальную и экономическую интеграцию беженцев: многие сообщают, что их основные потребности удовлетворены.

По данным исследования, 69 процентов трудоспособных беженцев из Украины в Эстонии заключили официальный трудовой договор на постоянную работу. Кроме того, родители сообщили, что в 2023/2024 гг.

В 2018 учебном году 93 процента детей-беженцев в возрасте от 7 до 18 лет зарегистрированы в школах Эстонии. Исследование также показывает, среди прочего, что 90 процентов беженцев проживают в частном секторе, 91 процент имеют медицинскую страховку и 77 процентов поддерживают хорошие отношения с принимающим сообществом. Эти показатели свидетельствуют о благоприятной обстановке для беженцев из Украины в Эстонии.

Несмотря на эти позитивные тенденции, международная поддержка по-прежнему важна. Война на Украине, спровоцированная полномасштабным вторжением в Российскую Федерацию в феврале 2022 года, привела к крупнейшему и наиболее быстрорастущему кризису вынужденного перемещения в Европе со времен Второй мировой войны.