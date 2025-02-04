Маарду запускает систему оперативного оповещения об угрозах

Мэр Аурика Син-Керра подчеркивает, что безопасность жителей является приоритетом для города. Совместно с Telia Eesti AS была создана система, которая помогает обеспечить оперативное распространение информации в кризисных ситуациях.

«Наша задача - сделать так, чтобы каждый житель Маарду вовремя получал необходимую информацию в случае кризиса и знал, как действовать», - отметила мэр.

Чрезвычайные ситуации, такие как аварии или перебои в предоставлении жизненно важных услуг, требуют быстрого реагирования. Через SMS-систему оперативного оповещения информация будет отправляться с телефона 57 57 0407. Пожалуйста, сохраните этот номер в своем телефоне как Кризисный телефон Маарду. Быстрое и четкое общение в кризисной ситуации имеет решающее значение для предотвращения паники и эффективного реагирования.

Присоединение к услуге бесплатно и предназначено как для жителей Маарду, так и для тех, кто часто находится на территории города. Регистрация возможна через систему подачи заявлений SPOKU https://minumaardu.ee, где можно добавить и номера телефонов членов семьи, чтобы гарантировать их своевременное оповещение о возможных угрозах. Система обеспечивает конфиденциальность данных, а отправляемые уведомления содержат только важную и необходимую информацию.

При необходимости от услуги можно отказаться в электронной среде самообслуживания Маарду. Горуправа Маарду призывает всех присоединиться к системе уже сегодня, чтобы обеспечить безопасность для себя и своего сообщества. Только совместными усилиями мы сможем оперативно и эффективно реагировать на возможные угрозы и снижать риски.