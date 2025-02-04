Таллинн и девелоперы спорят о количестве парковочных мест перед новостройками в центре города

Согласно действующим требованиям, дома в центре должны иметь как минимум одно парковочное место на квартиру, передают во вторник, 4 февраля, радионовости ERR.

В свою очередь застройщики отмечают, что строительство парковочных мест обходится дорого, а продать эти места трудно.

Город готов пойти на уступки: при условии хорошего транспортного сообщения, застройщик может построить одно парковочное место на каждые две квартиры, сказал вице-мэр Таллинна Кристьян Ярван («Отечество»).

«Важным моментом является то, что мы не будем зацикливаться на конкретных цифрах, а появится больше гибкости в этом вопросе», - заявил Ярван и добавил, что будут учитываться факторы, позволяющие менять эти значения.