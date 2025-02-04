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Девятилетний мальчик, пропавший в Таллинне, самостоятельно вернулся в школу

Обновлено 4 февраля 2025, 14:46
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Девятилетний Тревор, пропавший в центре Таллинна, нашелся.

По сообщению полиции, ребенок сам вернулся в школу, и с ним все в порядке.

Тревор ехал в автобусе с одноклассниками и учителем. Его сверстники вышли на остановке «Кивисилла», однако через некоторое время учитель заметил, что Тревора среди  них нет. Поскольку выяснилось, что он не доехал до конечной остановки, скорее всего, он вышел на одной из промежуточных остановок маршрута № 42.

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