Девятилетний мальчик, пропавший в Таллинне, самостоятельно вернулся в школу

По сообщению полиции, ребенок сам вернулся в школу, и с ним все в порядке.

Тревор ехал в автобусе с одноклассниками и учителем. Его сверстники вышли на остановке «Кивисилла», однако через некоторое время учитель заметил, что Тревора среди них нет. Поскольку выяснилось, что он не доехал до конечной остановки, скорее всего, он вышел на одной из промежуточных остановок маршрута № 42.