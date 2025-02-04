ГАЛЕРЕЯ Граница с Россией под усиленной охраной: Нарва обзавелась современной инфраструктурой

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев отметил, что строительство восточной границы идет по нескольким направлениям одновременно. «Инфраструктура наземной границы уже почти завершена, и сейчас основной упор делается на мониторинговую технику и системы. На данный момент из 135 запланированных километров заградительного забора построено 90. Первые участки оснащены современной техникой, а на реке Нарва уже работают наблюдательные пункты. Однако, несмотря на технические возможности, главную роль все равно играет человек. Поэтому важно, что в Нарве созданы комфортные условия и для работы, и для отдыха сотрудников», - подчеркнул он.