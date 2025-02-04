Квартирные товарищества Таллинна скоро получат субсидии на подключение к централизованному теплоснабжению и установку лифтов.
Квартирные товарищества Таллинна скоро получат субсидии на подключение к централизованному теплоснабжению и установку лифтов
С этого года Таллинн направит субсидии для квартирных товариществ на деятельность, способствующую экологически безопасному благоустройству многоквартирных домов и их дворов.
Благодаря изменениям также упростится процесс подачи ходатайств и рассмотрения субсидий. В общей сложности город выделит на поддержку квартирных товариществ более 2,4 миллиона евро.
«Новые меры сосредоточены на повышении энергоэффективности и климатической безопасности зданий. Поэтому мы делаем акцент на подключении к централизованному теплоснабжению, реконструкции тепловых узлов и переходе на бестопливное отопление там, где централизованное теплоснабжение отсутствует. Кроме того, мы стремимся упростить и ускорить процедуры, связанные с распределением субсидий, – отметил мэр Таллинна Евгений Осиновский. – Новой инициативой станет поддержка строительства лифтов в многоквартирных домах».
Согласно новому порядку поддержки квартирных товариществ, субсидии делятся на два тематических блока: «Дома – в порядок» и «Дворы – в порядок». Во всех случаях доля самофинансирования квартирного товарищества составляет 50%.
В фокусе программы «Дома – в порядок» – развитие централизованного теплоснабжения и систем отопления, поскольку, согласно проведенной в Таллинне в 2024 году инвентаризации выбросов парниковых газов, использование централизованного теплоснабжения помогает значительно снизить уровень выбросов.
О субсидии можно ходатайствовать для перехода на безэмиссионные системы отопления (отопительные системы с тепловыми насосами) в районах, где отсутствует централизованное теплоснабжение. Также субсидии можно получить на проектирование комплексного обновления многоквартирного дома, подключение к централизованному теплоснабжению, модернизацию теплового узла, а также установку новых лифтов для повышения доступности зданий. Бюджет программы «Дома – в порядок» составляет 1 710 000 евро, ходатайства впредь будет рассматривать бюро зеленого перехода при Таллиннском центре стратегического управления.
Программа «Дворы – в порядок» направлена на создание зеленых зон, способных адаптироваться к изменениям климата, природных систем ливневого водоотвода и водопроницаемого покрытия. Кроме того, по-прежнему будет субсидироваться строительство велосипедных и мусорных домов, а также игровых площадок, использование заглубленных контейнеров и установка камер видеонаблюдения. Бюджет программы «Дворы – в порядок» составляет 715 000 евро, ходатайства впредь будут рассматривать районные управы.
Больше не предоставляются такие действовавшие ранее виды поддержки, как субсидии на постаудитную деятельность, противопожарную безопасность, программу «Фасады – в порядок», обучение, установку зарядной инфраструктуры для электромобилей, парковки, ремонт асфальтового покрытия, строительство ограждений и зеленый переход. Меры, прежде входившие в программу «Зеленый двор», объединены с программой «Дворы – в порядок».
С подробной информацией об обновленных мерах поддержки можно будет ознакомиться на сайте Таллинна https://www.tallinn.ee/et/korteriühistu, в информационной рассылке, отправляемой квартирным товариществам, в газетах районных управ, а также на инфоднях по подаче ходатайств после того, как Таллиннское городское собрание утвердит постановление.
Согласно планам, о субсидиях можно будет ходатайствовать с 31 марта через таллиннскую инфосистему субсидий на проекты и деятельность. О всех видах поддержки можно будет ходатайствовать круглогодично, пока не будет исчерпан бюджет программы.
Цель изменений – направить средства поддержки на деятельность, способствующую достижению целей стратегии развития «Таллинн-2035» и программы развития «Климатически нейтральный Таллинн. План устойчивого энергетического хозяйства Таллинна и адаптации к изменениям климата до 2030 года».