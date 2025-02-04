Квартирные товарищества Таллинна скоро получат субсидии на подключение к централизованному теплоснабжению и установку лифтов.

С этого года Таллинн направит субсидии для квартирных товариществ на деятельность, способствующую экологически безопасному благоустройству многоквартирных домов и их дворов.

Благодаря изменениям также упростится процесс подачи ходатайств и рассмотрения субсидий. В общей сложности город выделит на поддержку квартирных товариществ более 2,4 миллиона евро.

«Новые меры сосредоточены на повышении энергоэффективности и климатической безопасности зданий. Поэтому мы делаем акцент на подключении к централизованному теплоснабжению, реконструкции тепловых узлов и переходе на бестопливное отопление там, где централизованное теплоснабжение отсутствует. Кроме того, мы стремимся упростить и ускорить процедуры, связанные с распределением субсидий, – отметил мэр Таллинна Евгений Осиновский. – Новой инициативой станет поддержка строительства лифтов в многоквартирных домах».

Согласно новому порядку поддержки квартирных товариществ, субсидии делятся на два тематических блока: «Дома – в порядок» и «Дворы – в порядок». Во всех случаях доля самофинансирования квартирного товарищества составляет 50%.

В фокусе программы «Дома – в порядок» – развитие централизованного теплоснабжения и систем отопления, поскольку, согласно проведенной в Таллинне в 2024 году инвентаризации выбросов парниковых газов, использование централизованного теплоснабжения помогает значительно снизить уровень выбросов.